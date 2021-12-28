Dünyaya daha yüksekten bakmak için markaları çatıda birleştirdi

Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu’nun ticari unvanı, Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak değişti. Ticari Sicil gazetesi uyarınca, 24 Aralık 2021 tarihi itibariyle yeni unvan kullanılmaya başladı.

Bünyesinde yer alan Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek Mutfak Banyo ve Ruum Store markalarıyla, kurulduğu günden bugüne, mobilya sektörünün lokomotif gruplarından olan Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu’nun ticari unvanı, Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak değişti. Doğanlar Mobilya Grubu, borsada ise, DGNMO yeni işlem kodunu kullanacak.

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan: “Bugün ve gelecekteki markalarımızın tümünü temsil edecek olan çatı markamız Doğanlar Mobilya Grubu, yeni yolculuğuna hazır.”

İsmail Doğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bir süredir öngördüğümüz bir değişikliği hayata geçirdik. Grup bünyesinde yer alan ve gelecekte yer alacak markalarımız bireysel yolculukları için bu unvan değişikliğinin gerekli olduğu öngörüsüyle hareket ederek, unvanımızı ‘Doğanlar Mobilya Grubu’ olarak değiştirdik.” şeklinde konuştu. Kurucu marka olan Doğtaş’ın yanı sıra 2012 yılında Kelebek’in gruba dahil olmasıyla ismi değişen kurumunun bugün geldiği noktada, 5 farklı markanın grup bünyesinde yer aldığına dikkat çeken Doğan, Doğanlar Mobilya Grubu olarak değişmesi gerekliliğinin doğduğuna işaret etti.

1972’den bugüne büyüyerek yoluna devam ediyor.

1972 yılında Doğtaş’ın kurulmasıyla başlayan ve bugün 5 ayrı marka ile halka arz bir şirket olan Doğanlar Mobilya grubu, tüm markalarıyla ülke geneli ve yurt dışında büyümesine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda bugün, 479 mağaza ile yaşam alanlarının her noktasına dokunarak fark yaratıyor. Amerika ve İngiltere’de kurulan şirketler aracılığıyla perakende mağazalaşma sürecini hızla devam ettiren grup, marka stratejileri kapsamında; Fransa, Hollanda, Çin, Afrika, Orta Doğu, Kıbrıs, Balkan ve Türk Cumhuriyetleri. Aynı zamana Afrika’daki diğer ülkelerde de yatırım yapmaya devam edecek.

2021 yılının üçüncü çeyrek rakamlarına göre, %93 gibi bir büyüme kaydeden grup, aynı dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre net karını 31 kat artırarak 50 Milyon lira net kar elde ettiğini açıklamıştı.