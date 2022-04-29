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Dünyaya mobilya satacaklar

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan, "Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek Mutfak Banyo ve Ruum Store markalarıyla, Türk mobilya sektörünün en önemli gruplarından olan Doğanlar Mobilya Grubu, yurt dışı mağazalaşma çalışmalarına hız verdik" dedi.

Dünyaya mobilya satacaklar

Doğanlar Mobilya Grubu, bünyesindeki markalarla yurtdışında atağa kalktı. Doğanlar Mobilya Grubu İngiltere ve ABD’deki şirket kuruluşlarının ardından, mağazalar da açmaya hazırlanıyor. Bünyesinde yer alan Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek Mutfak Banyo ve Ruum Store markalarıyla, Türk mobilya sektörünün en önemli gruplarından olan Doğanlar Mobilya Grubu, yurt dışı mağazalaşma çalışmalarına hız verdi.

Paris’ten, New Jersey’e Doğtaş Mağazaları

Doğtaş markasıyla Mayıs ayında Londra’da ikinci mağazasını açmaya hazırlanan Doğanlar Mobilya Grubu, Paris, Tel Aviv, New Jersey şehirlerinde ilk Doğtaş mağazalarını açacak. Ramallah’ta ikinci Doğtaş mağazasını da yakın bir tarihte açmayı hedefleyen Doğanlar Mobilya Grubu, aynı dönemde Aşkabat’ta 2 mağaza birden açmaya hazırlanıyor.

Kelebek Mobilya İngiltere’de Büyüyor

Doğanlar Mobilya Grubu, Eylül ayında Londra’daki ilk flagship Kelebek mağazasını da açmayı hedefliyor. İlk etapta 3 Kelebek mağazasında daha tüketicisiyle buluşmayı planlayan şirket, 2023 ve sonrasında İngiltere’nin farklı büyük şehirlerinde de Kelebek mağazalarını hizmete alacak.

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan: “Online alışverişle, İngiltere’deki her şehre teslimat ve montaj hizmeti vereceğiz.”

Doğanlar Mobilya Grubu’nun 1 ay içerisinde kelebekfurniture.co.uk ve ruumstore.co.uk online web sitelerinde satışa başlayacağı bilgisini paylaşan Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan, bu operasyon için 5 kişilik profesyonel bir kadro kurduklarını ifade etti. Onlineda her iki markayla İngiltere’nin tüm şehirlerine teslimat ve montaj hizmeti verecek şekilde organize olduklarını sözlerine ekledi.

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