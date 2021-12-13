Dünyaya un sattı en büyükler arasına girdi

Türk Ekonomi Bankası’nın katkılarıyla her yıl gerçekleştirilen “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırmasının bu yılki sonuçlarına göre Ulusoy Un, 2020 yılına ait 4 milyar 345 milyon TL’lik cirosuyla 3 sıra yükselerek Anadolu’nun en büyük 12. şirketi oldu. Sektörel sıralamaya göre gıda sektörünün en büyük 4. şirketi olan Ulusoy Un, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Samsun’un da lider firması olarak yerini korudu.

Ekonomist’in Türk Ekonomi Bankası’nın katkılarıyla her yıl gerçekleştirdiği “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırmasının bu yılki sonuçları açıklandı. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda İSO500 listesine göre Türkiye’nin en büyük 345., Fortune500 listesine göre 75., Capital 500’e listesine göre 109., TİM500 listesine göre de 350. firması olan Ulusoy Un, Anadolu’nun en büyük 12. firması oldu. Covid-19 dönemine rağmen 2020 yılını 4 milyar 345 milyon TL’lik ciroyla kapatmayı başaran Ulusoy Un, geçtiğimiz yıl listede 15. sırada yer alırken, bu sene 3 sıra yükselerek Anadolu’nun 12. firması olmayı başardı. Gıda sektörü sıralamasına göre de Sütaş, Er Piliç, Namet, Bifa gibi Türkiye’nin bilinen birçok markasını geride bırakarak Anadolu’nun en büyük 4. gıda şirketi oldu. Sıralamaya giren 51 il incelendiğinde listeye Samsun’dan 13 firma girerken, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Ulusoy Un, Samsun’un en büyük şirketi olmayı devam ettirdi. Ulusoy Un’un Samsun’da 1700 ton/gün ve Çorlu’da 400 ton/gün olmak üzere toplam 2100 ton/gün buğday işleme kapasiteli üç fabrikası bulunmaktadır.

Fahrettin Ulusoy tarafından 1969 yılında kurulan Ulusoy Gıda, 1989 yılında faaliyetlerine hububat ve bakliyattan mamul un, irmik, makarna ve bisküvi gibi her türlü gıda maddesinin imalatını, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak üzere Ulusoy Un adı altında devam etmiştir. Ulusoy Un’un Samsun’da 1200 ton/gün ve 500 ton/gün, Çorlu’da 400 ton/gün olmak üzere toplam 2100 ton/gün buğday işleme kapasiteli 3 fabrikası ve 300.000 tondan fazla tahıl stoklama kapasitesine sahip silo, depo ve serbest bölge depoları bulunmaktadır. Ulusoy Un’un Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Dr. Eren Günhan Ulusoy üstlenmektedir.