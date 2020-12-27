Dünyaya zeytinyağı sattı ilk 10'a girdi

İzmirli başarılı iş insanı Selami Özpoyraz tarafından gıda sektöründe ülkesine daha çok katma değer kazandırma hedefiyle 2006 yılında kurulan Poyraz Zeytinyağları, hedeflerine adım adım ulaşıyor. Pandemi ve ekonomide yaşanan zorluklara rağmen Poyraz, Türkiye zeytinyağı ihracatında ilk 10’a girmeyi başardı. Ege İhracatçı Birlikleri’nden ödülünü alan Poyraz, önümüzdeki yıl ise ilk 5 içinde yer alarak ülkesine daha çok döviz kazandırmayı hedefliyor .

Kurulduğu günden bu yana artan ivmesiyle zeytinyağı sektöründe en önemli markalardan biri olarak birçok kez kalite ödüllerinin sahibi olan Poyraz, sektöründe ihracat yapan 500’e yakın firma arasında sıyrılarak, Türkiye’de 2019-2020 zeytinyağı sezonunda en çok ihracat yapan 8. firma olmayı başardı.

Dünyanın sayılı markası hedefi

Poyraz Zeytinyağları Genel Müdürü Soykan Yanya, 2018 yılının ikinci yarısında Türkiye ekonomisinin girdiği daralma ve Covid-19 pandemisi nedeniyle sarsılan dünya ekonomisine rağmen istikrarlı gelişimlerini sürdürmeyi başardıklarını söyledi. Bu şartlar altında EİB’in açıkladığı 2019 ihracat rakamlarında 500’e yakın zeytinyağı firması arasında ilk 10’a girerek sekizinci olduklarını söyleyen Yanya, “Selami Özpoyraz’ın 2006 yılında temellerini attığı firmamızı dünyanın sayılı zeytinyağı markalarından biri yapma hedefimizden hiç şaşmadık. Selami Özpoyraz’ın liderliğinde adım adım gelişerek yürüdüğümüz bu yolda yapacak daha çok işimiz var, Şimdi hedef ilk 5 arasına girmek” diye konuştu.

“Katma değerli ambalajlı ihracat olmalı”

Poyraz Zeytinyağları Dış Ticaret Müdürü Cem Demirci ise bu başarıda tüm çalışanların emeği olduğunu ifade ederek “Çıtayı yükselttik, artık daha çok çalışarak bu toprakların zeytinyağını dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz” dedi. Markalaşmanın ve ambalajlı ihracatın önemine vurgu yapan Demirci, “Katma değerli ihracat çok önemli. Bu toprakların değerlerini işlemeden, ham olarak göndermek büyük yanlış. Biz de zeytinyağını dökme olarak değil, şişeleyerek, markalı, katma değerli olarak ihracat ediyoruz. Bu anlamda yaptığımız bu ihracatın ülkemiz bu ve topraklar için çok değerli olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

Poyraz Zeytinyağları yakın zamanda Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) bünyesinde düzenlenen IOC-UZZK TÜRKİYE 2020 Naturel Sızma Zeytinyağı Yarışması’nda Poyraz Zeytinyağları, Orta Meyvemsilik kategorisinde de ikinci olmuştu.