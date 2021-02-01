Dünyayı değiştirecek iyi fikirler yarışıyor

Üniversitelilerin hayallerindeki yaratıcı fikirleri gerçekleştirmeye odaklanan “Hayal Edin Gerçekleştirelim”, 8. döneminde de yenilikçi proje başvurularını almaya devam ediyor. Dünyayı değiştirebilecek sosyal inovasyon proje fikirlerini paylaşmak isteyen öğrenciler, 22 Şubat Pazartesi tarihine kadar www.hayaledingerçekleştirelim.com adresi üzerinden yarışmaya katılabiliyor.

Tarım, sağlık ve finansal teknolojiler kategorilerindeki proje fikirlerini aynı platformda buluşturan Hayal Edin Gerçekleştirelim, birbirinden yenilikçi fikirler ile insanlığın içinde bulunduğu dönemin en önemli konularına ışık tutmayı hedefliyor.

Kredi Kayıt Bürosu tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen; çağdaş, yaratıcı ve topluma değer katmayı hedefleyen genç yeteneklerin yarışması “Hayal Edin Gerçekleştirelim”e başvurular tüm hızıyla devam ediyor. İnovasyonu ve yetenekli gençleri merkezine alan yarışma ile iyi fikirler artık yalnızca hayallerde kalmıyor, gerçeğe dönüşüyor.

Yarı finalde öğrencileri, girişimciliği uygulamalı olarak anlatan yenilikçi bir sertifika programı bekliyor

Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra, yurt dışında üniversite öğrenimi gören öğrencilerin de 22 Şubat Pazartesi tarihine kadar katılabildiği sosyal inovasyon proje fikirleri yarışmasında projeler iki aşamada yarışıyor. Ön elemeyi geçerek ilk 100’e kalan yarı final adayları, yarışmanın ikinci aşamasında “Girişimciye Dönüş Programı” ile projelerini geliştirdikleri ve olgunlaştırdıkları bir serüvene atılıyor. 13 haftalık programı başarı ile tamamlayarak finale kalan ilk 10 proje, KKB yöneticilerinden oluşan mentorların da desteğini alarak finalist olma şansı yakalıyor.

Büyük ödüllere giden son aşamada, finalist öğrencilerin sunumları, her biri kendi alanında uzman isimlerden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendiriliyor. Kazanan öğrencileri ise 30 bin TL birincilik ödülü, 20 bin TL ikincilik ödülü, 15 bin TL üçüncülük ödülü ve 10 bin TL Findeks özel ödülü bekliyor. Finale kalan diğer proje sahipleri ise, bin TL değerinde para ödülü ve girişimcilik programını tamamlayarak sertifika almaya hak kazanıyor.

Seçkin jüri üyeleri en iyileri belirleyecek

İlhamını yaratıcılığın gücünden alan “Hayal Edin Gerçekleştirelim” yarışmasına Türkiye’nin dört bir yanından gelen ve başarıyla finale kadar çıkmaya hak kazanan başvuruları, başarılı isimlerden oluşan jüri uzman görüşleriyle değerlendiriyor.

Projeleri büyük ödüllere taşıyan yarışma jürisinde; Oyuncu/Senarist/Yazar Can Yılmaz, Gazeteci/Televizyon Programcısı/Ekonomist Cem Seymen, Gazeteci/Yazar/Öğretim Görevlisi Fatoş Karahasan, İletişim Uzmanı/Danışman/Eğitimci Fügen Toksü, Sivil Toplum Gönüllüsü İbrahim Betil, İş Kadını/Sosyal Girişimci Özlem Denizmen ve Gazeteci Yasemin Salih yer alıyor.