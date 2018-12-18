Durmak yok dediler girişim harekatı başlattılar

Franchising modeli ile hayata geçme ve büyüme potansiyeli olan girişimleri başlatabilmek adına çalışmalar gerçekleştirmek üzere, Medyafors ve Stratejik İşler iş birliği protokolü imzaladı…

Medyafors adına Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem, Stratejik İşler adına Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Haznedar protokol imza töreninde; Atılan bu somut adımın ülkemizde girişimci ruhu taşıyan, iş fikri olan herkese fayda sağlayacak bir modelin temelini oluşturacağını belirttiler;

Özhan Erem; “Franchise ekosisteminin gelişmesi ve büyümesi adına bugün önemli somut bir adım attığımıza inanıyorum… Bu iş birliği ile artık franchisingmodeliyle büyüyebilecek yeni iş fikirlerini de destekleyeceğiz. Bu kapsamda, hayata geçireceğimiz programlar ile yeni iş fikirlerinin, Girişim Hareketi’nin başarılı çalışma modeli, yaygın ağı ve iş birliği ile gelişeceğini görmekten mutluluk duyuyorum.” dedi.

İsmail Haznedar; “İspatlanmış bir iş yapma modeli sunan franchising sistemi yeni girişimler için iyi bir başlangıç fırsatı sunmakta, büyümek için ihtiyaç duyulan yatırımın finansmanına da önemli bir araçolmaktadır. Bayim Olur Musun Franchising Fuarı büyük bir titizlikle organize edilen ve başarısını da her geçen yıl katlayarak devam ettiren büyük bir organizasyon. Bu dönem biz de Girişim Hareketi ile bu yeni girişimler ve büyüyen işletmeler için yaygınlaşan bir çalışma alanı oluşturduk. Bu iş birliği ile daha çok girişimin başlatılması, var olanların yaygınlaştırılması, fuarın potansiyelinin sene boyunca yerelde ve globaldedeğerlendirilmesini sağlayacaktır.” dedi.

Sağlanan iş birliği kapsamında, aday projeler arasından yapılacak değerlendirme ile seçilecek girişimler için Hızlandırma Programı imkanı ile hayata geçmesi için destek sunulacak, Medya Fors Fuarcılık tarafından organize edilen, UFRAD’ın desteklediği, Bayim Olur Musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarında da bu girişimler yatırımcılara ve kamuoyuna sunulacaktır. Aynı zamanda, dönem içerisinde farklı etkinlikler ile markaların yeni lokasyonlara yaygınlaştırılması, potansiyel yatırımcılar ile buluşturulması çalışmalarıyine bu iş birliği kapsamında yürütülecektir.

Girişimcilerin iş fikirlerini değerlendirerek geliştirmek üzere hazırlanan projenin detayları Ocak 2019’da kamuoyuna sunulacak ve www.bayimolurmusun.com.trde dijital olarak başvurular kabul edilecektir.





