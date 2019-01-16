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Duru Bulgur'dan yeni ürün

ANKARA (AA) - Gıda sektöründe faaliyet gösteren Duru Bulgur firması, sağlıklı beslenmeyi pratikleştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarının ilk etabını tamamlayarak, yeni bakliyat ürünü "Duru Pratik"i geliştirdi.Firmadan yapılan...

Duru Bulgur'dan yeni ürün
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ANKARA (AA) - Gıda sektöründe faaliyet gösteren Duru Bulgur firması, sağlıklı beslenmeyi pratikleştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarının ilk etabını tamamlayarak, yeni bakliyat ürünü "Duru Pratik"i geliştirdi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, söz konusu ürün haşlanmış börülce, haşlanmış kırmızı fasulye, haşlanmış fasulye ve haşlanmış nohut olmak üzere 4 çeşitten oluşuyor.

Sadece kuru bakliyat, su ve tuz içeren Duru Pratik ürünleri, kendi ambalajıyla kendi suyunda pişiyor ve sterilize oluyor. Sterilizasyon, yüksek sıcaklık ve kısa sürede kapalı şekilde gerçekleşiyor ve bu durum ürünün raf ömrüne olumlu katkı sağlıyor. Ayrıca bakliyatlar tamamen doğal üretim sürecini kaybetmeden paketleniyor.

Duru Bulgur Gıda Mühendisi Ece Duru, Duru Pratik'in hem pazar hem de tüketici için yeni bir ürün olduğunu belirterek, "Lezzetli bir ürün üretirken aynı zamanda raf ömrü uzun, sağlıklı, doğal içerikli ürün çıkarmak araştırma ve zaman istiyor. Tüm bunların yanında tüketiciye inovatif ürün sunmak da çok önemli. Laboratuvarda yüzlerce reçete çalışıldı. Reçetemiz tamamlandıktan sonra ürünün seriye geçiş süreci başladı. Duru Pratik ürünlerinin tüm süreçleri 2 yılda tamamlandı." ifadesini kullandı.

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