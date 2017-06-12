"Düşük işsizlik-düşük enflasyon" ikilemi Fed'i durdurmayacak

WASHINGTON (AA) - GÜLBİN YILDIRIM - Amerikalı ekonomistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "düşük işsizlik-düşük enflasyon" ikilemine rağmen faiz artışlarına devam etmesini bekliyor.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz kararı ve ekonomik projeksiyonları, 14 Haziran Çarşamba günü TSİ 21.00'de açıklanacak. Sonuç bildirisinin yayınlanmasının ardından Fed Başkanı Janet Yellen, basın toplantısı düzenleyecek.

FOMC haziran toplantısına ilişkin beklentilerini AA muhabirine açıklayan Moody's Analtytics Direktörü Ryan Sweet, FOMC'nin, çarşamba günü sona erecek toplantısında politika faizini 25 baz puan daha yükseltmesini beklediği ifade etti.

Sweet, "Fed'in politika faizini yüzde 1,00-1,25 aralığına yükseltmesini bekliyorum. Piyasalar faiz artışını fiyatlandırdığı için Fed'in kademeli normalleştirmeye devam etme fırsatını geri tepeceğini düşünmüyorum." dedi.

Sweet, faiz artırma kararının oy birliğiyle alınmayacağı ve Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin muhalefette kalacağı beklentisini dile getirdi.



Fed'in beklenen faiz artışından daha önemli olanın ekonomik projeksiyonlarda yapılacak güncelleme olduğunu vurgulayan Sweet, Normalleşme Politikası İlkeleri ve Planları (NPİP) metninin güncellenmesinin de olasılık dahilinde olduğunu bildirdi.



Sweet, yeni NPİP'in haziranda yayınlanmasının bilançonun küçültülmesine eylül itibarıyla başlanabileceği anlamına geleceğini, dokümanın eylül toplantısında yayınlanmasının daha muhtemel olduğunu söyledi.







- "1999-2000 sıkılaştırma dönemi kılavuz olabilir"







Ryan Sweet, Fed’in bu yılki büyüme, enflasyon ve işsizlik beklentilerini aşağı çekeceğini düşündüğünü ifade ederek, Fed’in yeni üyelerinin faiz beklentilerine yönelik belirsizliği artırdığını belirtti.

Sweet, devamla şunları kaydetti:

"Politika faizine yönelik projeksiyonlarda değişik beklemiyorum ancak bazı üyelerin değişmesi nedeniyle belirsizlik oluştu. Emekli olan Fed Guvernörü Daniel Tarullo’nun yerine henüz kimse atanmadı. Atlanta Fed’in yeni Başkanı Raphael Bostic ve Richmond Fed’in yeni Başkanı Mark Mullinix yeni oldu. Fed, yeni üyeleriyle faiz artırım hızına yönelik beklentilerini aşağı çekerse bu piyasaları şaşırtabilir."

Enflasyonla istihdam verileri arasındaki tutarsızlığın Fed için ikilem oluşturduğuna dikkati çeken Sweet, "Fed’in düşük işsizlik-düşük enflasyon ikilemi, 1999-2000 sıkılaştırma sürecinde yaşanana benziyor. Banka, o dönemde hızlı faiz artışının iş gücü piyasasının aşırı ısınması tehlikesine karşı uygun karşılık olduğuna karar vermişti. Fed'in 1999-2000 sıkılaştırma dönemindeki tutumu, mevcut ikileme nasıl yaklaşılacağına kılavuz olabilir." ifadelerini kullandı.





- "Faiz artırma ihtimali yüzde 100'e yakın"







Capital Economics’in ABD Başekonomisti Paul Ashworth de Fed’in bu hafta faiz artırma ihtimalinin ülkedeki işsizliğin son 16 yılın en düşük seviyesine gerilemesi sebebiyle yüzde 100’e yakın olduğunu söyledi.



Ashworth, "düşük işsizlik-düşük enflasyon" ikileminin son verilerle büyümeye devam ettiğini belirterek, "Fed'in ikili hedeflerinin istihdam bölümündeki hızlı ilerlemeyi göz ardı edeceğini düşünmüyorum. Fed'in hazirana ilaveten hem eylül hem aralık toplantılarında faiz artıracağını tahmin ediyorum." diye konuştu.



Bu görüşünü enflasyondaki düşüşün kısmen geçici faktörlerden kaynaklanmasına bağlayan Ashworth, çekirdek enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 2’ye ulaşacağı öngörüsünde bulundu.

İşsizliğin düşmeye devam edebileceğini belirten Ashworth, "JOLTS Açık İş Sayısı, işsizlik oranının yakında yüzde 4’ün altına gerileyeceğine işaret ediyor. Eğer bu olursa Fed, ilave faiz artışlarına gitmek için enflasyonda bariz bir yükseliş beklemez." ifadelerini kullandı.

JOLTS Açık İş Sayısı, nisan ayında 6 milyonu aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.





- Piyasanın faiz artışı beklentisi yüzde 99,6'ya yükseldi





Bu arada, CME Group'un vadeli işlemlere dayandırdığı verilere göre, Fed’in haziran toplantısında faiz artırmasına yönelik piyasa beklentisi hafta sonu yüzde 99,6’ya yükseldi.



