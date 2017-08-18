- "Düve kesilmesinin yasaklanması kurbanlık fiyatlarını etkilemedi"

AMASYA (AA) - Suluova Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı Esem Kodaman, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının düve kesimine yasak getirmesinin, kurbanlık fiyatlarını etkilemediğini bildirdi.

Kırmızı et üretiminde önde gelen merkezlerden Amasya'nın Suluova ilçesinde besiciler, yetiştirdikleri kurbanlıkları başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye geneline gönderiyor.

Besiciler, yıl boyunca besledikleri hayvanları iyi bir satış dönemi geçirecekleri umuduyla Kurban Bayramı öncesi her gün kamyonlarla yurdun dört bir yayına sevk ediyor.



Suluova Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı Esem Kodaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıldır hayvan besleyen besicilerin Kurban Bayramı'ndan oldukça umutlu olduğunu söyledi.

Suluovalı besicilerin Türkiye'nin kırmızı et ihtiyacının yüzde 4'ünü karşıladığını ve en kaliteli etlik hayvan üretiminden birinin kendi bölgelerinde yapıldığını anlatan Kodaman, "Dış bölgelere hayvan sevkiyatımız başladı. Üreticilerimiz başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere Türkiye geneline kurbanlık götürüyor. Satışlarımız canlanmaya başladı. Besicilerimiz Kurban Bayramı'ndan çok ümitli." diye konuştu.

- "Kurbanlık sayısında sıkıntı yok"

Kodaman, bayram döneminde kurbanlık bakımından bir sıkıntı yaşanmayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Suluova'da 50 bin civarında bir hayvan potansiyelimiz var. Bunun 20 bin kadarı kurbanlıktır. Bayrama kadar 8-10 bin kurbanlık dış bölgelere sevk edilir. İç piyasaya da 8-10 bin kurbanlık kalır, bu da vatandaşlarımıza yeter miktardadır. Kurbanlık temininde vatandaşımız hiçbir sıkıntı yaşamamaktadır."

- "Önceki yıllara göre çok aşırı bir fiyat farkı yok"

Kodaman, küçükbaş kurbanlıkların ortalama fiyatının 800 ile bin lira arasında olduğunu, büyükbaş hayvanların fiyatının ise 7 bin liradan başladığını belirterek, "Kurbanlıkların canlı olarak kilosu 18 ile 20 lira arasıdır. Geçen seneye göre bu yıl kiloda 1-2 lira artış oldu ama bu, kayda değer bir artış değil. Onun için vatandaşımız rahat ve huzurlu şekilde kurbanını alabiliyor. Gördüğünüz gibi hayvan pazarımız da dolu. Hayvan pazarından ayrı olarak ahır ve işletmelerde iç piyasaya satanlar da var, fiyatlarımız da uygun." değerlendirmesini yaptı.

- "Düve kesilmesinin yasaklanması kurbanlık fiyatlarını etkilemedi"

Bakanlığın kurbanlık düve (1-2 yaşında dişi sığır) satışını yasaklamasının geç alınmış bir karar olduğunu ifade eden Kodaman, şunları kaydetti:

"Damızlık olan hayvanları zaten vatandaş kestirmiyordu ama damızlıktan düşmüş yani artık düve vermeyen hayvanları kestiriyorlardı. Bakanlığın düve satışını yasaklaması aslında doğru ama geç alınmış bir karardır. Kurban Bayramı öncesi düve satışının yasaklanması fiyatları fazla etkilemedi. Geçen yıl kurbanlıkların canlı kilosu 17-18 lira iken bu yıl 18-20 lira civarındadır. Şayet çok daha önce bu yasak getirilseydi damızlık dişi hayvanlarımız kesilmezdi ve hayvan üretimimizde artış olurdu."