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Düzce'de üreticilerin borçlarına yapılandırma talebi

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: "(Düzce'deki su baskını ve toprak kayması) Üreticilerimizin bankalara ve kooperatiflere olan borçlarının yapılandırılması için girişimlerde bulunacağız. Borçlarını ödemeleri mümkün değil, ürün falan kalmamış, perişan olmuşlar"

Düzce'de üreticilerin borçlarına yapılandırma talebi
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasından etkilenen üreticilere ilişkin, "Üreticilerimizin bankalara ve kooperatiflere olan borçlarının yapılandırılması için girişimlerde bulunacağız. Borçlarını ödemeleri mümkün değil, ürün falan kalmamış, perişan olmuşlar." dedi.

Bayraktar, su baskını ve toprak kayması yaşanan Uğurlu ve Esmahanım köylerinde incelemelerde bulundu.

Vatandaşlarla köy meydanında sohbet ederek taleplerini dinleyen Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yılın ekim ayından bugüne yaklaşık 53 vilayette doğal afetle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Bu afetlerde can kayıplarının yanı sıra çeşitli zararların yaşadığını aktaran Bayraktar, Düzce'deki afetin büyüklüğünün çok daha fazla olduğunu vurguladı.

Can kaybı olmasının kendilerini üzdüğünü dile getiren Bayraktar, selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Bölgede üreticilerin ve çiftçilerin zor durumda olduğunu anımsatan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Üreticilerimizin bankalara ve kooperatiflere olan borçlarının yapılandırılması için girişimlerde bulunacağız. Borçlarını ödemeleri mümkün değil, ürün falan kalmamış, perişan olmuşlar. Metrekareye 169 kilogram civarında yağmur düşmüş. Bu, son yıllarda hiç duymadığım çok büyük bir hadise. Sel, toprağı verimsiz hale getirdi. Dolayısıyla toprak üzerinde de bir ıslah çalışması yapmak gerekiyor. Oldukça fazla iş var. Borçlarının yapılandırılması lazım ama onun dışında burada evsiz kalan insanlarımız var. Bunlara yardım yapmak lazım."

Bayraktar, bölgenin "afet bölgesi" olarak ilan edilmesinin beklendiğine işaret ederek, "Doğrusu da o. Bu afetin büyüklüğünü gördüğümde gerçekten buna inanıyorum, afet bölgesi olarak ilan edilmeli. Gerekli bütün yardımlar insanlarımıza yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

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