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Düzce iş dünyasından enflasyonla mücadeleye destek

DÜZCE (AA) - Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Düzce Ticaret Borsası (TB) ile Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB), Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek amacıyla basın açıklaması yaptı. Düzce TSO'da düzenlenen...

Düzce iş dünyasından enflasyonla mücadeleye destek
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DÜZCE (AA) - Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Düzce Ticaret Borsası (TB) ile Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB), Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Düzce TSO'da düzenlenen toplantıda konuşan TSO Başkanı Tuncay Şahin, son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağan dışı hareketlerin etkisiyle enflasyon oranının yeniden çift hanelere çıktığını anımsattı.

Artan enflasyonun hem vatandaşı hem de firmaları olumsuz etkilediğini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Tüm bu sıkıntıları aşmak için, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bakanımız Berat Albayrak'ın liderliğinde başlatılan 'Enflasyonla Mücadele Programı'nı son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Zira enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Enflasyonla mücadele, aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir. Türk özel sektörü, devletimizle topyekun bir duruş sergileyerek, elini taşın altına koymaktadır."

- "Netice alacağımıza eminiz"

Ortak bir duruş sergilenmesi gerektiğine dikkat çeken Şahin, "Bu mücadeleye toplumun tüm kesimleri ne kadar güçlü destek olursa, etkisi de o kadar büyük olur. Reel sektörden finans sektörüne, kamudan vatandaşlarımıza kadar, tüm Türkiye olarak aynı hedefe kenetlenmeliyiz. Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak, enflasyonla mücadelede de netice alacağımıza eminiz." ifadesini kullandı.

Şahin, tüm üyelerin desteğini ve katılımını beklediklerini belirterek, "İnanıyorum ki, Düzce olarak gereken fedakarlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadele de en ön cephede yer alacağız. Kamu ve özel sektör arasındaki bu güçlü koordinasyon ve istişareyle, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci de geride bırakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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DESOBDüzceEnflasyonTSO
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