Düzce İstanbul'dan yola çıktı

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD)’nin ‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’ projesi kapsamında destek verdiği ‘Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi’nin ardından, kentin turizm potansiyelini ileri seviyeye taşımak adına karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı değerlendirme toplantısının ilki 8 Ocak Cumartesi günü Point Hotel Taksim’de gerçekleştirildi.

Türkiye’nin en genç ili olan Düzce’nin turizm potansiyelinin konuşulduğu toplantıya Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ercan Güner, Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, İTO Meclis Üyesi Murat Kalsın, Ketenoğlu Tekstil ve HİT Karbon AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Keten, Rota Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı, Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, Doç. Dr. Nur Ündey, Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi, İş Geliştirme ve İletişim Yöneticisi Dr. Beyza Toksoy, Greenpark Hotelleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Üstündağ, iş insanları, STK temsilcileri, ekonomi gazeteci ve yazarları katıldı. Kentin turizm potansiyelini geliştirmek için katılımcılar tek tek söz alırken, görüş alışverişinin yapıldığı ve gazetecilerin sorularının yanıtlandığı toplantıda Düzce Belediyesi, TÜRSAB, iş insanları ve basının ortaklaşa gerçekleştireceği çalışmalar masaya yatırıldı.

ÖZLÜ: KONGRENİN SONUÇ BİLDİRGESİNİ UYGULAMAYA KOYACAĞIZ

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şunları söyledi:

“Düzce’nin gelecek 50 yıllık yol haritasının çizilmesi adına Aralık ayı sonunda gerçekleştirilen ‘Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi’ni gerçekleştirdik. Şehrin tüm dinamikleriyle birlikte bilimin ışığında geleceğin Düzce’sinin temellerini hep birlikte attık. Kongre ile, Tarım, Turizm, Ticaret ve Sanayi başlıkları altında işlenen konular üzerinden yol haritasının oluşturulmaya başlanacak. Kongrenin sonuç bildirgesinin yayınlamasının ardından hızlı şekilde uygulamaya geçeceğiz. İmkanlarımızı seferber ederek, Düzce’yi ve içinde barındırdığı potansiyeli, birçok konuda olduğu gibi aynı ölçekte ki diğer iller için rol model olarak ortaya çıkartacağız.” dedi. Özlü, “TÜRSAB ile birlikte yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Kurugöl'de konaklama tesisi projemiz olacak. Turizm konusunda bakir bir bölge burası. Sapanca ve Bolu arası boş. Düzce’de kültür, tarih, yeme içme, deniz, rafting, Sarıkaya mağarası, orman potansiyeli var. Her birlikte çalışarak bu potansiyeli ortaya çıkaracağımıza inanıyorum.” diye konuştu.

Özlü, “Kongre akabinde tüm panelistlere ve gazetecilere hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Gazetecilerin tavsiyelerini kaydettim. Uygulanması için ilk adımları öncelikli hale getirdik. Güzel gidiyoruz. Sizlerin katkısıyla, desteğiyle, yönlendirmelerle daha güzel işler yapacağız. Bunun yanında Konuralp pirinci çok özel. Benden önce pirinç tarlalarını imar planı içerisine almışlar. Yaptığımız çevre düzenleme neticesinde onları çıkartıyoruz. Tarım arazisi olarak kalacak ve İstanbul’u geçmişte besleyen Konuralp pirincini koruyacağız.” dedi.

BAĞLIKAYA: “DÜZCE’YE YATIRIM YAPIYORUZ”

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Turizm noktasında birçok ilin etkinliği, faaliyeti oluyor. Ama Düzce’nin yeri bizim için ayrı. Özel olarakta birlik olarak başkanımızın bahsettiği bir yatırımımızda olacak. Başkanımızı da kentin 50 yılını planlama vizyonunu hayata geçirdiği için tebrik etmek istiyorum. Düzce bulunduğu konum itibariyle büyükşehirlerin ortasında yakınında olması bile diğer özelliklerini hiç saymasak bile çok ciddi bir turizm potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Şehirlerin şöyle ikilemleri oluyor. Sanayi ya da turizme mi ağırlık vereceğim anlamında. Hem sanayi hem turizm çok rahatlıkla sürdürülebilinir. Bu da yerel yöneticilerin bakışıyla şekillenir. Özellikle sanayi konusunda yeşil ve AB uyum süreci içerisinde tedbirlerin alınması gerektiği de kongrede vurgulandı. Turizm hakkettiği yere ulaşacak. Seyahat acentaları birliği olarak elimizden gelen tüm katkıyı vermeye hazırız.” dedi.

İŞ İNSANLARINDAN DÜZCE’YE YATIRIM SÖZÜ

Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, şunları söyledi: “Bilişim, yazılım, teknoloji sektöründe çalışan gençlerin, büyük kentler dışında başka bir şehirde yaşama talepleri var. İlk sırada, Bodrum geliyor. İkinci bir yer, henüz yok. Gençlerin bu yön arayışında, ikinci durak neresi olabilirin cevabı henüz yok. Düzce neden olmasın, olabilir elbette. Hem turizm ve yaşam merkezleri, hem de iş dünyası katmanında teknopark hayata geçebilir. Nitekim, günümüzde nitelikli insan kaynağımız, istediği bir şehirde yaşayarak, hem ülke içine, hem yurtdışına iş yaparak, fikirlerini aktarabiliyor. Gençler, artık Anadolu’nun herhangi bir yerinden fikirlerini yurtdışına ihraç etmeye başladılar. Uyumsoft olarak bizim, Tokat, Sivas ve Malatya gibi Anadolu’nun çeşitli illerinde 200’ün üzerinde nitelikli insan kaynağımız bulunuyor, önümüzdeki süreçte Düzce’de yatırım planlayabiliriz” diye konuştu.

İTO Meclis Üyesi Murat Kalsın, “Sayın Bakanımın Düzce’de yaptığı başarılı işlere imreniyoruz. Vizyonuyla tecrübesiyle çalışmalarını sürdürüyor. Kendisini takipteyiz ve her zamanda emrindeyiz” dedi.

Greenpark Hotelleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Üstündağ, “Düzce Kaynaşlı otomobil ampül fabrikamızda üretiyorduk. Depremde yıkıldı. Düzce de bakanımız ve ticaret odası başkanımızın destekleriyle yüksek teknolojili endüstriyel depo merkezi yapmak istiyoruz. Aynı zamanda Düzce’ye otel yatırımı da yapabiliriz” diye belirtti.

ÜNDEY: “GASTRONOMİ TURİZMİ KONUSUNDA MARKA OLABİLİR”

Doç. Dr. Nur Ündey, “Düzce, İstanbul’a olan yakınlığının avantajını kullanabilir. Gerek doğal mirası ve somut olan mirası açısından da çok zengin. Ekoturizm ve gastronomi turizmi noktasında marka olabilecek bir kent. İyi bir reklam ve tanıtım kampanyasıyla marka olabilir. Kent, TÜRSAB’ın gastronomi turizmi marka kentler ağına da girebilir.” diye konuştu.

YILDIRIM: “KENTE BİR SİMGE GEREK”

Ekonomi Gazetecileri Yazarlar Kurulu Başkanı, Habertürk Ekonomi Yazarı Abdurrahman Yıldırım, “Turizmden bahsediyorsak, Düzce’ye uygun bir simge gerekiyor. Aynı zamanda kendi yöresel yemeklerinizden de bir tane seçilmeli. Ve onu tanıtmalısınız. Kent geçip gidilen kavşak noktası olarak biliyorum. Gelip geçilecek yer değil de kalınacak yer olarak sloganlaştırılması gerekiyor. Makyaj gerektiğini düşünüyorum ve başarılar diliyorum.” dedi.

ÖZEN: “HEPİMİZDE DÜZCE FARKINDALIĞI OLUŞTU”

Rota Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı, Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, “Herkeste bir Düzce farkındalığı oluştu. Gerçekten Düzce öncesi ve sonrası belleklerimizde yer edindi. Diğer illere de rol model oluşturabilecek hale gelmesi önemli. Herkese örnek olsun. Katma değer yarattınız.” şeklinde konuştu.