Düzce’de selden etkilenen KOBİ'lere müjde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Düzce’nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde yaşanan sel afetinden sonra incelemeler yapmak için bölgeye geldi.



Öncelikle Düzce AFAD Merkezine gelen Bakan Selçuk, basına kapalı yapılan programda yaşanan sel felaketi ile alakalı Düzce Valisi Zülkif Dağlı’dan bilgiler aldı. Bakan Selçuk ardından il koordinasyon toplantısına katıldı.







Bakan Selçuk, gerçekleştirilen toplantının ardından ise sel felaketinden kurtulan aileleri ziyaret ederek afetin yaşandığı Akçakoca ilçe merkezinde esnafla buluştu. Bakan Selçuk, daha sonra ise selin yoğunlukla yaşandığı Uğurlu ve Esmahanım köylerinde de incelemeler yaptı.



Esmahanım köyünde yaptığı incelemelerin ardından konuşan Selçuk, “Koordinasyon toplantımızı yaptık. Daha sonra selden etkilenen ailelerimizi ziyaret ettik. Ben burada SGK ile ilgili erteleme kararımızı açıklamıştım. Şimdi de Cumhurbaşkanımızın talimatı ile selden etkilenen KOBİ’lere acil destek kredisi verilecek. Detaylarını inşallah Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB aracılığı ile detaylarını duyuracağız. Bu da bugünün müjdesi olsun” ifadelerini kullandı.



