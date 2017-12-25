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Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı

- Türkiye'deki fındık üretiminin yaklaşık yüzde 30'unu karşılayan kentte, Kasım ayında 2 bin 893 ton iç fındık AB ülkelerine ihraç edildi

Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı

DÜZCE (AA) - Türkiye'deki fındık üretiminin yaklaşık yüzde 30'unu karşılayan Düzce'de, Kasım ayında Avrupa Birliği ülkelerine yaklaşık 3 bin ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.

Düzce Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kasım ayındaki tarım faaliyetlerinin verileri paylaşıldı.

Ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda Düzce'nin önemli bir yere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, Kasım ayında ihracatın büyük bir bölümünü, işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Kentte, Ağustos ayında başlayan fındık hasadının, Eylül ayı ortalarında sona erdiği ve ürünün halen pazara inmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ağustos ayından bu yana işlenmiş iç fındık ihracatı devam etmektedir. Ağustos ayında bin 84 ton, Eylül ayında 2 bin 343 ton, Ekim ayında 3 bin 364 ton fındık ihracatı gerçekleşti. Müdürlük verilerine göre Kasım ayında ise pazara inen üründen 2 bin 893 ton işlenerek, iç fındık şeklinde Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildi."

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