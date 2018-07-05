Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı

DÜZCE (AA) - Türkiye'deki fındık üretiminin yaklaşık yüzde 30'unu karşılayan Düzce'den, mayıs ayında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 841 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

Düzce Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, mayıs ayındaki tarım faaliyetlerinin verileri paylaşıldı.

Ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda Düzce'nin önemli bir yere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, mayıs ayında ihracatın büyük bir bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Kentte, fındık hasadının geçen yılın eylül ayında sona erdiği ve ürünün halen pazara inmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Geçen yılın ağustos ayından bu yana işlenmiş iç fındık ihracatı devam etmektedir. Müdürlük verilerine göre mayıs ayında pazara inen üründen 841 ton işlenerek, iç fındık şeklinde AB ülkelerine ihraç edildi. 2018 yılı ilk beş ayında toplam ihraç edilen fındık ise 7 bin 456 ton oldu."