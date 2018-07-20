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Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı

- Türkiye'deki fındık üretiminin yaklaşık yüzde 30'unu karşılayan kentten, haziran ayında 409 ton iç fındık ihraç edildi

Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı

DÜZCE (AA) - Türkiye'deki fındık üretiminin yaklaşık yüzde 30'unu karşılayan Düzce'den, haziran ayında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 409 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, haziran ayındaki tarım faaliyetlerinin verileri paylaşıldı.

Ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda Düzce'nin önemli bir yere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, haziran ayında ihracatın büyük bir bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Geçen yıl elde edilen mahsulün halen pazara inmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Geçen yılın ağustos ayından bu yana işlenmiş iç fındık ihracatı devam etmektedir. Müdürlük verilerine göre haziran ayında pazara inen üründen 409 ton işlenerek, iç fındık şeklinde AB ülkelerine ihraç edildi."

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DüzceFındıkIhracat
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