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Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı

- Türkiye'deki fındık üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan kentten, eylül ayında 965 ton iç fındık ihraç edildi - Kentte yılın 9 ayında 9 bin 409 ton işlenmiş iç fındık AB ülkelerine gönderildi

Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı
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DÜZCE (AA) - Türkiye'deki fındık üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan Düzce'den eylül ayında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 965 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, eylül ayındaki tarım faaliyetlerinin verileri paylaşıldı.

Ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda Düzce'nin önemli bir yere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, eylül ayında ihracatın büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Bu yılki yeni mahsulün geçen ayın başından bu yana pazara inmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Pazara inen yeni mahsuller işlenerek ihracata hazırlanıyor. Kentte işlenmiş iç fındık ihracatı devam etmektedir. Müdürlük verilerine göre eylül ayında pazara inen üründen 965 ton işlenerek, iç fındık şeklinde AB ülkelerine ihraç edildi."

Öte yandan, kentte yılın 9 ayında toplam 9 bin 409 ton işlenmiş iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği kaydedildi.


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