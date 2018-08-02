BDDK'dan taksit sayısı ve vade sınırlarına düzenleme:

- "Kredi kartı taksit sayısı ve ihtiyaç kredileri vade sınırlarına ilişkin yönetmeliklerde değişiklik yapılmasını içeren taslaklar hazırlandı"

- "Değişiklik taslakları, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi kapsamında hazırlandı"





İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi kapsamında kredi kartı taksit sayısı ve ihtiyaç kredileri vade sınırlarına ilişkin yönetmeliklerde değişiklik yapılmasını içeren taslaklar hazırlandı.



BDDK tarafından yapılan açıklamada, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi kapsamında, kredi kartı taksit sayısı ve ihtiyaç kredileri vade sınırlarına ilişkin yönetmeliklerde değişiklik yapılmasını içeren taslakların hazırlandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hane halkının bilinçli tüketiminin ve basiretli borçlanmasının teşvik edilmesi amacıyla, kredi kartlarında uygulanan taksit sayılarına ve ihtiyaç kredilerindeki vade sınırlarına ilişkin olarak 'Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik', 'Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik' ve 'Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılmasını teminen makro ihtiyati düzenlemeleri içeren taslaklar hazırlandı. Söz konusu değişiklik taslakları bugün itibarıyla ilgili tarafların görüş ve değerlendirmelerine açıldı."





- Kuyum harcamalarında taksit uygulanamayacak





Bu arada "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklik kapsamında, yeni madde şöyle belirlendi:

"Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 12 ayı geçemez. Bu süre elektronik eşya alımlarında 3 ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık ve konaklama ile ilgili harcamalarda 6 ay, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde 9 ay olarak uygulanır. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek kuyum, telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve, yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz."

Aynı yönetmelikte, kurumsal kredi kartlarıyla mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresinin 9 ayı geçemeyeceği zorunluluğu getirildi.





- Taşıt kredilerinde üst sınır 120 bin liraya çıkarıldı





"Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik" ile "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik"lerinde yapılan değişiklikler kapsamında ise kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri 100 bin liradan 120 bin liraya çıkarıldı.

Böylece ilgili madde, yönetmeliklerin taslaklarında şu şekilde yer aldı:

"Tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olanlar için yüzde 70'i aşamaz. Bu oran, nihai fatura değeri 120 bin lirayı aşan binek araçlarda, bedelin 120 bin liraya kadar olan kısmı için yüzde 70, 120 bin liranın üstünde olan kısım için yüzde 50 olarak uygulanır. İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınır."

Ayrıca, bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik öngören taslak kapsamında, kredilere yönelik madde şu şekilde belirlendi:

"Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi 36 ayı, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ayı, cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı aşamaz."



Söz konusu yönetmelik taslağına ayrıca, "Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan tutar, 1 Ocak 2019'dan itibaren her yıl enflasyon sepetinde yer alan dizel ve benzinli otomobil fiyatları ortalamasının yıllık artış oranının gerektirdiği tutarlar üzerinden uygulanır." maddesi eklendi.

BDDK tarafından taksit sınırları ve yasağı getirilmesi beklenen harcama kalemlerine ilişkin mevcut ve öngörülen durumlara dair tablo şöyle:

ÜRÜN VEYA HİZMET GRUBUBANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTEKİ MEVCUT DURUMÖNGÖRÜLEN DURUM Genel taksit sınırı12 ay12 ay Bilgisayar alımları6 ay6 ay Elektronik eşya alımları6 ay3 ay (Televizyon, video kamera, ses sistemleri vb.) Havayolları ile ilgili harcamalar9 ay6 ay Seyahat acenteleri ile ilgili harcamalar9 ay6 ay Taşımacılık ile ilgili harcamalar9 ay6 ay Konaklama ile ilgili harcamalar9 ay6 ay Kulüp ve derneklere yapılan ödemeler9 ay6 ay Vergi ödemeleri9 ay9 ay Sağlık ve sosyal hizmetler9 ay9 ay Sağlık ürünü alımları9 ay9 ay Elektrikli eşya12 ay12 ay (Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli küçük ev aletleri vb.) Eğitimle ilgili harcamalar12 ay12 ay Kuyumla ilgili harcamalar4 ay0 Telekomünikasyon ile ilgili harcamalar00 Doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar00 Yurt dışında yapılan harcamalar00 Yemek alımı00 Gıda alımı00 Alkollü içecek alımı00 Akaryakıt alımı00 Kozmetik alımı00 Ofis malzemesi alımı00 Hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi bir somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımları 00 Kurumsal kredi kartları 12 ay 9 ay (Tüm ürün ve hizmet grupları dahil)





BDDK tarafından "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik"te değişiklik öngören taslakta kredi vade sınırları mevcut ve öngörülen durumları ile şöyle:

MEVCUT DURUM ÖNGÖRÜLEN DURUM Konut kredileri Sınır yok - Eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler Sınır yok - Kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler Sınır yok - Taşıt kredileri 48 ay - Tüketici kredileri 48 ay 36 ay Cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan krediler 48 ay 12 ay





BDDK tarafından "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik"te değişiklik öngören taslakta kredi vade sınırları mevcut ve öngörülen durumları ile şöyle:

MEVCUT DURUM *ÖNGÖRÜLEN DURUM Konut kredileri Sınır yok - Eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler Sınır yok - Taşıt kredileri 48 ay - Tüketici kredileri 48 ay 36 ay Cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan krediler 48 ay 12 ay



