İSTANBUL (AA) - Ege Yapı, ikinci etabında satışa sunduğu konutlar için peşinatsız, daire bedelinin yarısı kadar kredi imkanı sunuyor.

Ege Yapı açıklamasına göre, İstanbul Avrupa Yakası’nda oksijen deposu Belgrad Ormanı’nın yanı başında geliştirilen ve A sınıfı enerji kimlik belgesine sahip olma özelliği ile dikkat çeken Kordon İstanbul’da ikinci etap satışları devam ediyor.

Şirket, Levent ve Maslak’ın yanı başında, İstanbul’un en çok değer kazanan bölgesi Cendere Vadisi’nde “ulaşılabilir lüks” mottosuyla hayata geçirdiği Kordon İstanbul’da ev sahibi olmak isteyenlere avantajlı ödeme imkanları sunuyor.

Kısa sürede birinci etap satışlarını tamamlayan Ege Yapı, ikinci etabında satışa sunduğu konutlar için peşinatsız, daire bedelinin yarısı kadar kredi imkanı sağlıyor. Minimum daire fiyatının 669 bin TL’den başladığı Kordon İstanbul'da teslimden sonraki 3 yıl boyunca 1+0 ve 1+1 daireler için yıllık yüzde 7 getiri sağlayacak şekilde kira garantisi veriliyor.

Aylık ekonomi yayını Forbes Dergisi'nin yaptığı araştırmaya göre “Bölgesinin Getiri Potansiyeli En Yüksek Konut Projesi” olarak değerlendirilen Kordon İstanbul'da kira bedelleri 1+0 daireler için maksimum 3 bin 721 TL ve 1+1 daireler için de maksimum 5 bin 486 TL olarak belirlendi.

Bu bölge sosyal donatıları, yeşil alanlarının çokluğu, ulaşım olanaklarının çeşitliliği ve yatay mimariye uygun yeni yaşam projeleri ile oturumcusuna ayrıcalıklı bir yaşam, yatırımcısına ise büyük bir kazanç vadediyor.

1+0’dan 4+1’e farklı seçeneklerdeki konutların yanı sıra cadde mağazalarının da yer aldığı Kordon İstanbul farklı konseptlerdeki bahçeleri, peyzajında bulunan yapay gölet manzaralı kabanaları, açık hava yaz sineması dışında, Kordon Life Club bünyesinde bulunan lounge alanı, sanat atölyeleri, özel sinema odası, kapalı yüzme havuzu ve misafir odası gibi hayatı kolaylaştıracak aktivite alanlarıyla yaşam kalitesini artırıyor.

Kordon İstanbul, sosyal imkânları dışında yakın çevresindeki üniversiteler, eğitim kurumları, ticari alanlar, hastaneler ve çevresinde faaliyet gösteren lüks alışveriş merkezlerinin yakınlığı ile gerçek anlamda İstanbul’un kalbinde yaşama ayrıcalığı sunuyor.

Kordon İstanbul, dünyanın ilk 3 katlı köprüsünün çıkış noktası dekovil hattı, Metro ve Havaray hatları, E5 ile E6 gibi ana arterlere kolay ulaşımı ve düzenli ulaşım planlarıyla dikkat çekiyor. Bunların yanı sıra bölge, Levent’e 9 dakika, Mecidiyeköy'e 10 dakika, Maslak’a 5 dakika, Taksim’e 5 dakika, Beşiktaş’a 17 dakika ve İstanbul Havalimanı’na ise sadece 20 dakikada rahatlıkla ulaşabilecek bir lokasyon olarak ön plana çıkıyor.