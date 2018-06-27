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DÜZELTME - "General Electric, sağlık ve petrolden çekiliyor" haberimizin başlık, spot ve girişi düzeltilmiştir Haberimizi "General Electric portföyünü yapılandırıyor" başlığıyla düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA

General Electric portföyünü yapılandırıyor - Şirket, havacılık, elektrik ve yenilenebilir enerjiye odaklanacak

DÜZELTME -

NEW YORK (AA) - ABD'li enerji devi General Electric, portföyünü yapılandırarak havacılık, elektrik ve yenilenebilir enerjiye odaklanacağını duyurdu.

General Electric'ten yapılan açıklamada, şirketin sağlık hizmetleri veren biriminin yüzde 20'lik hissesinin paraya çevrileceği ve yüzde 80'inin hissedarlara dağıtılacağı belirtilirken, bu birimin artık bağımsız bir şirket olacağı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca açıklamada, General Electric'in 2017'de 7,4 milyar dolara yüzde 62,5'lik hissesini satın aldığı ABD'nin en büyük üçüncü petrol sahası hizmeti veren Baker Hughes firmasının da hisselerinin satılarak General Electric'ten tamamen ayrılacağı kaydedildi.

Açıklamada, bu değişikliklerin ardından General Electric'in havacılık, elektrik ve yenilenebilir enerjiye odaklanacağı bildirildi.

Söz konusu değişikliklerin General Electric'e 2020 yılının sonuna kadar en az 500 milyon dolarlık tasarruf sağlayacağına dikkat çekilen açıklamada, bu tarihe kadar firmanın borcunun 25 milyar dolar azaltılmasının ve bilançoda 15 milyar dolar nakit oluşmasının planlandığı vurgulandı.

Geçen hafta, 126 yıl önce Thomas Edison tarafından kurulan General Electric'in Dow Jones Sanayi Endeksi'nden çıkartıldığı duyurulmuştu.

Son 1 yılda General Electric'in New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 54 oranında düşerken, bugünkü açıklamanın ardından şirketin hisse başına değeri yüzde 8,9 artışla 13,88 dolara kadar yükseldi.

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