İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 13,88'e yükseldi.



TCMB'nin, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 66 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2018 yılı Temmuz ayı Beklenti Anketi" yayımlandı.



Buna göre, temmuz ayı TÜFE beklentisi, yüzde 0,69'dan yüzde 0,83'e yükseldi. Ağustos ve eylül ayı TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 0,59 ve yüzde 0,87 olarak gerçekleşti.



Cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre yükselerek yüzde 12,28'den yüzde 13,88'e çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı dönemde yüzde 10,47'den yüzde 11,07'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,18'den yüzde 9,54'e yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi, bir önceki anket dönemine kıyasla artarak 4,5837'den 4,8328'e ulaştı. Aynı dönemde 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi, 47805'ten 5,0592'ye çıktı.

Bir önceki anket döneminde 53,5 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, 54,8 milyar dolara yükseldi. 2019 yılı cari açık beklentisi ise 50,6 milyar dolardan 50,3 milyar dolara geriledi.





- Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 4,2





GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre değişim göstermedi ve yüzde 4,2 oldu. 2019 yılına ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 4,1'den yüzde 4'e indi.



Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 17,67'den yüzde 18,32'ye çıktı. BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 17,23 iken, bu anket döneminde yüzde 18,22'ye yükseldi.



TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri yüzde 18,39 ve yüzde 16,69 olarak kayıtlara geçti.



Vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay için yüzde 18,47 ve 12 ay sonrası için yüzde 16,72 oldu.