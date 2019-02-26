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DÜZELTME - "BDDK kredi kartlarında taksit sınırlarını yeniden düzenledi" başlıklı haberimizin ikinci paragrafındaki "tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılıkla ilgili harcamalarda taksit sınırı 9 aydan 12 aya çıkarıldı" ifadesi "table

BDDK kredi kartlarında taksit sınırlarını yeniden düzenledi - BDDK açıklamasından : - "Kredi kartlarında taksit sınırı tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılık ile ilgili harcamalarda 6 aydan 12 aya çıkarıldı" - "Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda 9 aydan 12 aya, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise 9 aydan 12 aya çıkarılmasına karar verildi"

DÜZELTME -
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İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinde düzenleme yapıldı.

BDDK'dan yapılan açıklamada, tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılıkla ilgili harcamalarda taksit sınırının 6 aydan 12 aya, seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda 9 aydan 12 aya çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının da 9 aydan 12 aya yükseltildiği bildirildi.

Banka kartları ve kredi kartlarında ürün ve hizmet grupları itibarıyla taksit sınırları ve yasağı şöyle:

ÜRÜN VEYA HİZMET GRUBUMEVCUT DURUMGenel taksit sınırı12 ayElektronik eşya alımları (Televizyon, video kamera, ses sistemleri vb.)3 ayTablet alımları6 ayKulüp ve derneklere yapılan ödemeler6 ayHavayolları ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar6 aySeyahat acenteleri ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar 6 ayKonaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar6 ayFiyatı 3.000 TL’ye kadar olan televizyon alımları9 ayHavayolları ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar9 ayKonaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar9 ayVergi ödemeleri9 aySağlık ürünü alımları9 ayElektrikli eşya (Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli küçük ev aletleri vb.)12 ayEğitimle ilgili harcamalar12 ayKuyumla ilgili harcamalar0Telekomünikasyon ile ilgili harcamalar0Doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar0Yurt dışında yapılan harcamalar0Yemek alımı0Gıda alımı0Alkollü içecek alımı0Akaryakıt alımı0Kozmetik alımı0Ofis malzemesi alımı0Hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi bir somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımları 0Kurumsal kredi kartları (Tüm ürün ve hizmet grupları dâhil)12 ay

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BDDKTaksit Sayısı
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