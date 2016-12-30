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DÜZELTME "Spot piyasada elektrik fiyatları" başlıklı haberimizin girişinde ve üçüncü paragrafında yer alan "165,99 lira" ibaresi "196,98" lira olarak düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA Spot piyasada elektrik fiy

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 196,98 lira, en düşük 29,99 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün elektrik piyasasında 82 milyon 579 bin 930 liralık işlem...

DÜZELTME

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 196,98 lira, en düşük 29,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün elektrik piyasasında 82 milyon 579 bin 930 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 11.00'de 196,98 lira, en düşük saat 08.00'de 29,99 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 137,18 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 139,53 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 208,73 lira, en düşük 43 kuruştan işlem gördü.

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EPİAŞGün Öncesi Piyasası (GÖP)Spot Piyasa
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