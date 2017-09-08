Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ekonomi caz festivali Lebogang Manyama
TEMA bir halk hareketidir
TEMA bir halk hareketidir
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı
Bej Kitap raporu yayımladı
Bej Kitap raporu yayımladı
En fazla borsa kazandırdı
En fazla borsa kazandırdı
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi

DÜZELTME "Borsa günü düşüşle tamamladı" başlıklı haberimizin 2'nci paragrafında yer alan "Bankacılık endeksi yüzde 1,92, holding endeksi yüzde 0,97 yükseldi" ifadesi, "Bankacılık endeksi yüzde 1,92, holding endeksi yüzde 0,97 değer kaybetti" şeklinde düze

Borsa günü düşüşle tamamladı

DÜZELTME

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,18 düşüşle 108.451,70 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.291,25 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,92, holding endeksi yüzde 0,97 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 2,92 ile madencilik oldu.

Gün içinde 110.000 puan sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla düşüşe geçerek, günü ve haftayı analistlerin destek olarak nitelendirdiği 108.500 seviyesinin hemen altında tamamladı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde büyüme verisi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ile ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun haber ve veri akışının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 108.500 puanın altında kalıcı olması durumunda satış baskısının devam edebileceğini belirten analistler, tarihi zirve konumundaki 110.530 seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistler, büyümenin 2'nci çeyrekte yüzde 5,4 olmasını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 11 Eylül Pazartesi günü açıklanacak 2017 yılı 2'nci çeyrek GSYH verisine ilişkin beklentiler yüzde 6,3 ila yüzde 4,2 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2017 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,6 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisi 2016'da yüzde 2,9 büyürken, 2017'nin ilk çeyreğinde büyüme oranı yüzde 5 olarak gerçekleşmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5