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Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 6,5 milyar liralık bütçe

- Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 2019 yılı bütçesinden 6,5 milyar lira ödenek ayrıldı - Söz konusu kurumlar arasında en yüksek payı 4,6 milyar lirayla BTK alacak

Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 6,5 milyar liralık bütçe
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ANKARA (AA) - AYŞENUR SAĞLAM - Düzenleyici ve denetleyici kurumların 2019 yılı bütçesinden alacağı pay 6,5 milyar lira olarak belirlendi.

AA muhabirinin 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden yaptığı derlemeye göre, düzenleyici ve denetleyici kurumlara gelecek yıl için toplam 6 milyar 536 milyon 982 bin lira ödenek tahsis edildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 4 milyar 635 milyon liralık ödenekle bütçeden en yüksek payı alacak kurum oldu.

Gelecek yıl bütçesinden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) yaklaşık 730 milyon lira, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) 307,5 milyon lira, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) 285,1 milyon lira, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) 160,8 milyon lira, Kamu İhale Kurumuna (KİK) 150 milyon lira, Rekabet Kurumuna 96,2 milyon lira, Nükleer Düzenleme Kurumuna 95,1 milyon lira, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna 43,5 milyon lira, Kişisel Verileri Koruma Kurumuna 33,8 milyon lira kaynak sağlanacak.

2019 yılı için düzenleyici ve denetleyici kurumlara ayrılan bütçe şöyle:

KURUMLARTOPLAMRTÜK 160.769.000BTK4.635.000.000SPK 285.100.000BDDK 730.000.000EPDK 307.522.000KİK 150.000.000Rekabet Kurumu 96.190.000Nükleer Düzenleme Kurumu 95.132.000Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 43.499.000Kişisel Verileri Koruma Kurumu 33.770.000Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Toplamı6.536.982.000


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2019Düzenleyici ve denetleyici kurumlarMerkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi
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