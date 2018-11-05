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DWS Group, Dubaili firmanın yüzde 15'ini alıyor

- Satın alma ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde dijital varlık yönetimi hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda stratejik ortaklık kurulacak

DWS Group, Dubaili firmanın yüzde 15'ini alıyor
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BERLİN (AA) - Deutsche Bank'ın varlık yönetim şirketi DWS Group, Merkezi Dubai'de bulunan dijital varlık yönetimi şirketi Neo Technologies'in yüzde 15 hissesini almak için anlaşma imzaladı.

DWS Group'tan yapılan açıklamaya göre, Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank'a bağlı DWS Group, Neo Technologies'in yüzde 15’ini satın almak için Neo Strategic Holding ile bağlayıcı bir anlaşma yaptı.

Anlaşma ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde dijital varlık yönetimi hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda bir stratejik ortaklık kurulacak.

Anlaşmanın finansal detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

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Deutsche BankDijital Varlık YönetimiDWS GroupNeo TechnologiesSatın Alma
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