Dyo Sanat Ödülleri , 52 yılda 23.424 eser.

Ulu Önder Atatürk’ün şu güzel sözü ile başlamak istedim yazıma “Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”

Ülkemizde sanata ve sanatçıya önem veren kuruluşların en önemlilerinden birisi olan Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın İstanbul’daki sergisini gezme şansını yakaladım.Üstelik bu sergi 20 yy dan günümüze gelmeyi başarmış İstanbul Galata Rum Okulun’da gerçekleştirildi.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı Feyhan Yaşar’ın dediği gibi aslında serginin gerçekleştiği mekânda sergi için çok önemli. Çünkü serginin gerçekleştiği mekanın kokusu ruhu sergi ile bütünleşerek bizim daha çok hissetmemize neden oluyor. Her katta farklı bir sanatçının eserleri yer alıyor. Hem tarihi mekanda oluşu hemde eserlerin güzelliğinden büyülenmemek imkansız gibi..

Sanat ruha hitap eder. Bir sanat eseri ruhunuzda ne kadar fazla iz bırakırsa o kadar fazla duygusunu hissetmişizdir. Bu sergiyi görmenizi çok arzu ederim, bence kaçırmayın…

Bu muhteşem mekanı ve muhteşem sergi için Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yöneticilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.



52 yılda 23.424 eser



1967 yılında başlatılan ‘’Dyo Sanat Ödülleri’’ yarışmasına bugüne kadar 13.977 sanatçı 23.424 eserle katıldı. Eserler 23 şehirde, 142 sergiyle on binlerce sanatseverle buluştu.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından gerçekleştirilen, 1967 yılından bu güne ödül alan eserlerden seçilen 70 eserin yer aldığı ‘’Özel Dyo Sergisi’’ ile ‘’37.Dyo Sanat Ödülleri’’ yarışmasında ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan 56 eser İstanbul Galata Rum Okulu’nda sergilenmeye devam ediyor. Küratörlüğünü Denizhan Özer’in yaptığı her iki sergi 28 Şubat tarihine kadar gezilebilecek.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı İdare Heyeti Başkan Yardımcısı Feyhan Yaşar, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı ve Yaşar Topluluğu olarak amaçlarının ülkenin eğitim, kültür ve sanat alanında kalıcı izler bırakmak olduğunu söyledi.



Feyhan Yaşar, “52 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz Dyo Sanat Ödülleri bizim için çok değerli.



1967 yılında başlattığımız DYO Sanat Ödülleri yarışmamıza bugüne kadar 13.977 sanatçı, 23.424 eser ile katıldı. 142 sergi açarak on binlerce sanatsever ile buluştuk. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı organizasyonu ile Türk resim sanatında, sanatın ve sanatçının yanında olduk, birbirinden değerli jüri üyeleri ve sanatçılarla çalıştık. Yarım asırdan fazla Türk resim sanatının gelişimine katkı sağlamaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. ‘Evrende Dönüşüm’ teması ile ilk kez online olarak düzenlediğimiz 37.Dyo Sanat Ödülleri yarışmamıza da 800’e yakın eser katıldı.’’dedi.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla sadece sanata değil, eğitime ve kültüre de katkı yaptıklarını söyleyen Feyhan Yaşar;’’ Bugüne kadar, 8 okul yaptırdık, 6.500’ün üzerinde öğrenciye karşılıksız burs verdik. Pekçok panel ve sempozyum düzenledik. Yaşar Topluluğu olarak, kültürel mirasımızın ortaya çıkarılmasına yönelik olarak 1977 yılında İzmir-Çeşme’de yer alan Eryhtrai Antik Kenti ile başlayan arkeolojik kazılara desteğimiz Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı ile 1998 yılından bu yana Aydın-Nysa Antik Kenti, 2015 yılından bu yana İzmir Bayraklı Smyrnası ve 2017 yılından bu yana İzmir Smyrna Agorası kazıları ile devam etti. Çoğunluğu arkeoloji alanında olmak üzere toplam 55 kitap yayımladık.’’ diye konuştu.

Yaşar Ailesi’nin eğitim bursları ile başladığı toplumsal katkı çalışmalarının, Selçuk Yaşar’ın vizyonuyla kültür ve sanat faaliyetleri ile genişleyerek bugünlere geldiğini belirten Feyhan Yaşar,’’ Bu yıl, Babamız Selçuk Yaşar’ın hayallerinden birini daha hayata geçiriyor olmanın heyecanı içindeyiz. 2019 yılının ikinci yarısında İzmir’de ‘’Selçuk Yaşar Müzesi’’nin açılışını gerçekleştirerek kentimize bir kültür sanat eseri daha kazandıracağız. Müzemiz 6.000 metrekarelik bir alan içinde kentimize yeni bir soluk getirecek ” dedi.

Özel sektörün sanata desteğinin en güzel örneklerinden olan ve 1967 yılından bu yana aralıksız düzenlenen Dyo Sanat Ödülleri yarışması Türk resim sanatının gelişimine şahitlik ederken, birbirinden değerli sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapıyor.