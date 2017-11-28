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'e-Atık'lar cari açığa derman olacak

ELDAY Genel Müdürü Yamaç, "Eğer elektronik atıkları ayrı ve düzgün toplarsak büyük ihtimalle ithalata ayrılan kaybın tamamını değil ama bunun büyük bir kısmını kurtarabiliriz." dedi.

'e-Atık'lar cari açığa derman olacak

ANKARA (AA) - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği (ELDAY) Genel Müdürü Muharrem Yamaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların, ömrünü tamamlayan elektronik eşyaları geri dönüşüme vermek yerine hurdacılara verdiğini veya çöpe attığını söyledi.

"Türkiye'de nereden baksanız evlerde 5-6 milyon ton elektronik atık var." diyen Yamaç, çöpe atılan bu e-atıkların hem ülke ekonomisine hem de çevreye zarar verdiğini anlattı.

Yamaç, "Türkiye hurda demir çelik ithalatına son 10 yılın ortalamasına göre yılda yaklaşık 6,5-7 milyar dolar harcıyor. Bunun da cari açığa yüzde 10 negatif etkisi bulunuyor. Eğer elektronik atıkları ayrı ve düzgün toplarsak büyük ihtimalle ithalata ayrılan kaybın, tamamını değil ama bunun büyük bir kısmını kurtarabiliriz." diye konuştu.

Atık bir floresan 30 bin litre suyu kullanılmaz hale getiriyor

Bir floresanın içerisinde bulunan cıvanın 30 bin litre suyu kullanılamaz hale getirdiğine dikkati çeken Yamaç, "Bir çay kaşığının 70'te 1'i cıva bile 80 bin metrekarelik göldeki suyu kirletip yaşayan balıkların yenmesini engelliyor. 80 bin metrekare ise Topkapı Sarayı'nın kapladığı alana eşit. Ayrıca 1995 yılından önce üretilen buzdolaplarında bulunan CFC gazı da egzoz gazına göre 10-15 bin kat fazla ısı tutarak sera etkisini artmasına yol açıyor." ifadelerini kullandı.

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EkonomiElektrik Ve Elektronik Geri Dönüşüm Ve Atık Yönetimi Derneği (ELDAY) Genel Müdürü Muharrem YamaçElektronik Atık
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