E-atıklar, Mardinli çocuklara kodlama sınıfı oldu

Vodafone Türkiye çalışanlarının topladığı 360 kiloyu aşkın e-atık, lisanslı geri dönüşüm firması Akademi Çevre tarafından geri dönüştürüldü.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, elde edilen gelirle Mardin Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu'nda 10 bilgisayarlı bir kodlama sınıfı kuruldu.



Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat iş birliği ile yürütülen "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında hayata geçirilen kodlama sınıfında, Mardin ve çevresindeki tüm çocuklar kodlama eğitimi alabilecek.



Proje kapsamında ayrıca, sürdürülebilirlik, çevre ve geri dönüşüm ile ilgili çocuklara farkındalık ve bilinç kazandırmak amacıyla okul kütüphanesine kitap da bağışlandı.



Mardin Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu'nda düzenlenen açılış törenine Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve Mardin Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer de katıldı.



Vodafone, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için, tüm dünyada 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 50 azaltmayı ve kullandığı elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi hedefliyor.



Şirket, Türkiye'de de operasyonlarından kaynaklı çevresel etkisini daha az atık üretimi ve daha az doğal kaynak kullanımı ile azaltırken, ürettiği atığı da geri dönüştürüyor.



2010'dan bu yana toplam 2 milyon ton kağıt kullanımını önleyerek yaklaşık 34 bin ağacın kesilmesini önleyen ve 2017/18 mali yılında 15 ton kağıt, plastik ve evsel atığı geri dönüştüren şirketin şebeke kaynaklı atıkları ise lisanslı geri dönüşüm firmaları tarafından yüzde 99 oranında geri dönüştürülüyor.



"Elektronik atıklar, çoğunluğu zehirli olan zararlı maddeler içeriyor"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları kaydetti:



Elektronik atıklar, çoğunluğu zehirli olan zararlı maddeler içeriyor ve doğru şekilde yok edilmediğinde, insan ve çevre sağlığına ciddi zararlar veriyor. Dünyadaki atıkların sadece yüzde 1'ini elektronik atıklar oluşturmasına rağmen, topraktaki tehlikeli madde kirliliğinin yüzde 70'ine elektronik atıklar sebep oluyor. Bir teknoloji şirketi olarak, çevreye karşı sorumluluk taşıdığımıza inanıyor ve çevresel etkimizi en aza indirmek için çalışıyoruz.



Bu doğrultuda, çalışanlarımızı da dahil ederek elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmeyi ve bu konuda farkındalık yaratmayı hedeflediğimiz bir proje gerçekleştirdik. Ofislerimizde topladığımız elektronik atığın geri dönüşümünden elde edilen gelirle Mardin Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu'nda 10 bilgisayarlı bir kodlama sınıfı kurduk. Aynı zamanda, çocuklarımıza sürdürülebilirlik, çevre ve geri dönüşüm ile ilgili farkındalık ve bilinç kazandırmak amacıyla okul kütüphanesine kitap bağışladık."