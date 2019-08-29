E-ihracat 1 yılda %147 büyüdü

2018 Ağustos ile 2019 Ağustos arasındaki verileri değerlendiren Çiğdemli, “Altyapı hizmetini sağladığımız 8 bin 500’e yakın e-ticaret firması bulunuyor. Son bir yıl içerisinde e-ihracata başlayan ve e-ihracat rakamlarını artıran firmaların toplam cirolarına bakıldığında yüzde 147’lik bir büyüme görüyoruz. Özellikle KOBİ’lerimiz e-ihracatın avantajlarını fark etmeye başladı” dedi.



“Dünyada 196 ülke, milyarlarca insan var. Yerli üretim yapan KOBİ’lerimiz için çok büyük fırsatlar mevcut. Teknoloji, bir Anadolu kasabasından dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan potansiyel bir tüketiciye ulaşmamızı mümkün kılıyor” diyen Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, e-ihracattaki büyüme hızında kur farklarının da etkili olduğuna işaret etti. Çiğdemli şunları söyledi: “Firmalarımız Türkiye’de 100 liraya satabildiği bir ürünü, Amerikalı, Avrupalı tüketicilere rahatlıkla 100 dolara, 100 euro’ya kadar satabiliyor. Bu anlamda e-ihracatta hızlı bir büyüme potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz.”



Başı çeken sektörler



E-ihracat yapan firmaların yurtdışındaki reklam giderlerinin yüzde 50’den yüzde 70’e kadar bir kısmını devletin karşıladığını da hatırlatan Çiğdemli, büyüme oranlarında başı çeken sektörleri şöyle sıraladı:



“Büyümenin en hızlı olduğu sektörleri sırasıyla sayacak olursak, gıda, tekstil, oyuncak, oyun, tesettür giyim, iç giyim, ayakkabı, kozmetik, hediyelik eşya, aksesuar, spor malzemeleri, av ve kamp malzemeleri, endüstriyel ürünler, sağlık ürünleri, doğal ürünler ve petshop malzemeleri olarak sayabiliriz. Son bir yılda gerçekleşen yüzde 147’lik büyümede bu sektörler başı çekiyor.”