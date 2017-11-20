"E-ihracat, 2023 hedeflerinde önemli rol oynayacak"

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, e-ticaretin oldukça cazip bir pazar olduğunu belirterek, Türkiye'nin e-ticaret açısından çok cazip bir pazar olduğunu belirterek, "E-ticaret, cazip bir pazar ve bu pazara iyi odaklanmalıyız. E-ihracat, Türkiye'nin 2023 ihracat hedeflerinin gerçekleşmesinde önemli rol oynayacak." ifadesini kullandı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Boyner, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile PTT tarafından Antalya'da düzenlenen Uluslararası E-Ticaret Konferansı'nda konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında, e-ticaretteki trendler doğrultusunda nasıl bir dünyaya hazır olunması gerektiğine dair görüşlerini paylaşan ve bu gelişmeler ışığında oyunda kalabilmek için neler yapılması gerektiğinden söz eden Boyner, özellikle internetin ve teknolojik gelişmelerin tetiklediği süratli dönüşümün zorluklar ve riskler kadar müthiş bir potansiyel ve fırsatlar da sunduğunu bildirdi.

Boyner, dijital ekonominin gerekliliklerini, dijital çağda müşteri ihtiyaç ve beklentilerini yerine getiremeyen ekonomilerin ve şirketlerin kaybetmeye mahkum olacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de bu dönüşümü sağlayacak bilgi birikimi, genç yetenekler ve en önemlisi girişimcilik ruhunun mevcut olduğuna inanıyorum. Bu bakımdan kendimizi şanslı buluyorum. Ancak dönüşümü, tüm ekosistemi de dahil ederek sağlamalıyız. Hepsiburada Grubu olarak tüm teknolojik, pazarlama ve satış kabiliyetlerimizi ve fazlasını, küçük-büyük demeden ekosistemimizdeki tüm işletmelere açmış durumdayız. İşini e-ticarete taşımak, online ticarette büyümek isteyen işletmeler platformumuzda kolayca sanal mağaza açabiliyorlar.

Bugün itibariyle platformumuzda mağaza açan, aralarında büyük perakende şirketlerinin de bulunduğu 8 binden fazla iş ortağımız var. Dijital ekonomiyle büyüyen şirketler hem bir dönüşüm gerçekleştiriyorlar hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar."





- "E-ithalatta Türk tüketiciler korunmalı"





Boyner, bugün perakende dünyasının karşı karşıya olduğu müşteri kitlesinin daha bilgili, bilinçli ve talepkar olduğunu kaydederek, "doğuştan dijital" denilen 20 yaş altı neslin iyi anlaşılması gerektiğini aktardı.

Bu kişilerin hem ticareti şekillendirdiğini hem de şekillendirdikleri dünyada nasıl bir müşteri olacaklarına karar verdiğini anlatan Boyner, artık dijital dünya ile fiziksel dünyanın tamamen iç içe geçmiş durumda olduğunu bildirdi.

Boyner, tüketicilerin bu dünyalar arasında herhangi bir fark gözetmeksizin alışveriş deneyimini tamamlamak istediğini kaydetti.

Türkiye'nin e-ticaret açısından çok cazip bir pazar olduğunu dile getiren Hanzade Doğan Boyner, "Yıkıcı olmayan, aksine birleştirici iş modelleriyle ülke olarak başarılı olabiliriz. Ancak sektörlerle birlik olan, ekosistemle ortak çalışan, dönüşüme destek veren modeller Türkiye'nin yeni ekonomisine katkı sağlayabilir. E-ticaret, cazip bir pazar ve bu pazara iyi odaklanmalıyız. E-ihracat, Türkiye’nin 2023 ihracat hedeflerinin gerçekleşmesinde ilerideki yıllarda mutlaka çok önemli rol oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.

E-ithalat konusuna da ayrı bir özenle bakılması gerektiğini vurgulayan Boyner, yurt dışından gelen ürünlerle ilgili olarak Türk tüketicilerini koruyacak ek düzenlemeler yapılması, Türkiye'de yerleşik tüm firmaların eşit şartlarda rekabet etmelerini sağlayacak ilave düzenlemelerin gündeme gelmesi gerektiğini bildirdi.

Boyner, "Bu tür şartlar sağlandığı sürece, Türkiye'deki hiçbir işletme rekabetten çekinmeyecek ve geride kalmayacaktır. Buna inanıyoruz." ifadesini kullandı.





- PTT Kargo ile Hepsiburada arasında iş birliği





E-ticarette lojistik ve kargo faaliyetlerinin iş modeli ve müşteri deneyimi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Boyner, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Türkiye'deki kargo sektörünün gelişimine öncülük eden kurumlarımızdan PTT Kargo ile Hepsiburada'nın müşterilerine daha hızlı ulaşma hedeflerini örtüştürerek, yaklaşık 6 ay önce başlayan ve çok başarılı giden bir iş birliğine imza attık. Bunu, kendi alanında güzel bir kamu-özel sektör iş birliği olarak görüyor ve önemsiyoruz. Oluşturduğumuz modellerin uluslararası anlamda da değerli bulunabileceğine inanıyor ve uluslararası iş birliklerine de açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum."