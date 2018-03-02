E-İhracat ile Cirolar Katlanıyor! E-Ticaret sektörünün gelişmesi ve şirketlerin e-ihracat yapabilmesi adına faaliyetler yürüten E-İhracat Platformu, üyelerinin katılımı ile ‘E-İhracat İş Geliştirme Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

Toplantı e-ihracata hazırlık testiyle başladı. E- İhracat Platformu Stratejik Planlama Direktörü Mahmut Şeker toplantıya başlarken üyelere, e-ihracata yönelik yapılması gerekenlerin tespit edilmesi için liste yolladı. Bu test doğrultusunda E-İhracat Platformu, e-ihracat yapmak isteyen üyelerine özelleştirilmiş yol haritaları sunacak.



Toplantının ikinci kısmında NewYork borsasında işlem gören Amerika merkezli Channel Advisor, E-İhracat Platformu’nun özel konuğu olarak üyelerin ihtiyacına yönelik sunum yaptı. Channel Advisor satış müdürü Alex Tucker sunumda Amazon ve Ebay platformlarında satış yapmanın inceliklerini, yaşanılan sorunları ve çözümleri detaylı bir şekilde aktardıktan sonra soru cevap seansıyla toplantı bitti.



Yoğun talep üzerine sonraki iş geliştirme toplantısında yurtdışında en uygun maliyetle şirket kurma ve ödeme sistemleri konuları konuşulacak. E-İhracat Platformu İş Geliştirme Direktörü Ömer Nart; ''Amerika merkezli Payoneer şirketini davet ediyoruz. Amazon'da satış yapanların kullandığı bir ödeme sistemi olan Payoneer yetkilileri birinci ağızdan E-İhracat Platformu üyelerini bilgilendirecek.'' dedi.