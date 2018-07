E-İhracat Seferberliği Konya’da Başladı

Türk KOBİ’lerinin Alibaba.com üzerinden 190 ülkeye açılmalarını destekleyen yeni e-ihracat projesinin lansmanı İstanbul’un ardından TOBB Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, TradeFive Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Orkan Aytulun ve Halkbank KOBİ Ürün ve Süreç Yönetimi Daire Başkanı Mehmet Volkan Sayım’ın katılımıyla Konya Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi. T.C. Ekonomi Bakanlığı himayesinde, TOBB, Alibaba.com, Halkbank ve VakıfBank tarafından geliştirilen yeni e-ticaret projesiyle TOBB’a bağlı Oda ve Borsalara üye olan şirketlerin e-ihracat fırsatına erişimlerinin sağlanması amaçlanıyor. Alibaba.com’a Global Gold Supplier üyesi olmak isteyen Oda ve Borsa üyesi şirketler için üyelik bedelinin yüzde 80’i Ekonomi Bakanlığı, yüzde 20’si ise Halkbank ve VakıfBank tarafından karşılanacak. Böylelikle şirketler, hiçbir ücret ödemeden Alibaba.com Global Gold Supplier üyesi olabilecekler.







TOBB Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, son 16 yılda özel şirketlerinin tüm dünyaya örnek gösterilen başarısı ile küresel ekonomide adından söz ettirmeyi başaran Konya’da, “E-İhracat Seferberliği” toplantılarının ilk ayağının düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu ifade ederek sözlerini sürdürdü; ‘Yeni ve güçlü Türkiye için devletimizle, özel sektörümüzle, sivil toplumumuzla var gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz, ülkemizi ekonomisiyle “küresel bir marka” haline getirebilmek. Bugün 160 milyar dolar seviyelerinde ihracatımız var. 2017 yılında Türkiye ekonomisi her şeye rağmen yüzde 7,4 büyüme ile dünya çapında bir başarı gösterdi. Ülke ekonomimizi kırılganlıklarından kurtararak daha fazla büyümesini sağlamanın en etkili yolu yerli üretimi artırmak ve dünyaya pazarlamak. İhracatı arttırmak için devlet, iş dünyası ve özel sektör beraberdir, birliktedir. İhracatını artırmak isteyen işletmelerimiz için devletimiz her türlü destekte bulunmakta iş dünyamız da farklı projelerle firmalarımızın yanında olmaktadır. Türkiye’de e-ticaret, 100 binin üzerinde istihdam sağlayan ve her yıl yüzde 30’luk bir büyüme performansı gösteren bir sektör olmakla birlikte e-ticaret hacmi 2015 yılında 25 milyar TL civarında iken 2018 yılı sonunda 50 milyar TL’lik bir hacime ulaşacağının öngörülmesi, aslında sektörün ülkemiz ve şehrimiz için önemini göstermektedir. Özellikle KOBİ’lerin ve genç girişimcilerin rekabet güçlerini, pazar paylarını ve kurumsallaşma düzeylerini arttırma noktasında e-ticaretin bir fırsat olduğunu düşünmekte, firmalarımızın küresel pazarlarda söz sahibi olmaları için de önemli bir araç olarak görmekteyiz. İstatistikler gösteriyor ki, e-ticarette henüz yolun başındayız. Toplam perakende ticaretin sadece yüzde 3,5’i elektronik mecradan yapılıyor. Her 10 kredi kartından sadece 4’ü internetten alışveriş için kullanılmış. Gelişmiş ülkelerde ise online perakendenin toplam içindeki payı yüzde 8,5. 178 ülkeye ihracat yapan Konya, ihracatçı firma sayısı ile nitelikli ürün ihracatı ve ihracat çeşitliliği ile yakaladığı başarıyı E-ihracat Seferberliğinde de gösterecektir. Bugün düzenlediğimiz program şehrimiz ve ülkemiz ihracatının hızlanmasına güzel bir vesile olacaktır.’







TradeFive Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Orkan Aytulun Alibaba.com’un Türkiye’deki iş ortağı olarak Türk KOBİ’lerinin dijital dönüşümüne katkı sağlamak ve yeni ihracat yıldızları yaratmak üzere çalışmalarını sürdüklerini belirtti ve sözlerine devam etti: ‘Bugün yeni e-ihracat projemizin lansmanını Konya’da yapmaktan mutluluk duyuyoruz. TradeFive olarak en önemli misyonumuz KOBİ’lerimizi uluslararası oyuncular haline getirmek ve Alibaba.com’a üye olmalarını sağlayarak ürünlerini 190 ülkeye tanıtmalarına ve satış yapmalarına destek olmak. Bu anlamda işletmelerin uçtan uca hizmet aldığı bir ekosistemi de hayata geçiriyoruz. E-ihracat seferberliğini başlattığımız projemiz kapsamında, Alibaba.com’a Global Gold Supplier üyesi olmak isteyen Oda ve Borsa üyesi şirketler için üyelik bedelinin yüzde 80’i Ekonomi Bakanlığı, yüzde 20’si ise Halkbank ve VakıfBank tarafından karşılanacak. Proje, halihazırda ihracat yapan şirketlerin ihracat performansını geliştirmeyi ve şimdiye kadar hiç ihracat yapmamış Konya Ticaret Odası üyesi şirketlerini ihracatla tanıştırmayı hedefliyor. Dijitalleşmenin hayatımızın her alanında yer aldığı bu dönemde, e-ihracata hızlıca adapte olunması ve iş yapış şekillerinin de bu doğrultuda düzenlenmesi gerekiyor. Türkiye’deki tüm KOBİ’lerimizin uluslararası pazarlarda yer alması için e-ihracat seferberliğimizi yaygınlaştırmaya ve Türkiye’nin ihracat hacmini arttırmak üzere çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.’



Reel sektörün desteklenmesi amacıyla Halkbank olarak, müşterilerine daha iyi hizmet vermelerini sağlayacak yeni işbirlikleri içinde yer aldıklarını belirten Halkbank KOBİ Ürün ve Süreç Yönetimi Daire Başkanı Mehmet Volkan Sayım, lansmanla ilgili görüşlerini paylaştı; ‘Reel sektörün desteklenmesi yönünde öncü olan Halkbank yine bir ilki gerçekleştirdi, E-İhracat Projesi ile KOBİ’lerimizin uluslararası pazarlarda etkin rol oynaması konusunda önemli bir işbirliğine imza attı. Halkbank olarak KOBİ’lerimize, yüzde 80’i devlet desteğiyle karşılanan Alibaba.com üyelik bedellerini yüzde 100’e tamamlayarak sanal mağaza açma imkânı sağlıyoruz. Bu platform sayesinde ülkemizin ihracatına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bankamız yenilikçi ürünleriyle 80 yıldır olduğu gibi reel sektörü desteklemeye, ülkemize değer katmaya devam edecektir.’