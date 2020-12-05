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e-ihracat Türkiye'nin yeni petrolü

BIGGPLUS Grubu CEO Enis Karslıoğlu e-ihracatı “Türkiye’nin yeni petrolü” olarak tanımlayarak, "Bunun için de Amazon gibi, Alibaba gibi platformlara entegre olmak gerekiyor. İkinci konu ise depolar ve depo yönetimleri. Diğer bir netleştirilmesi gereken konu ise taşıma işinde kimlerin rol üstleneceği" dedi. .

e-ihracat Türkiye'nin yeni petrolü

BIGGPLUS Grubu CEO Enis Karslıoğlu dünya ticaretin yol aldığı konum itibariyle artık sonuç alınması gereken bir zaman içinde olduklarını belirtirken, bu anlamda Çin’in bugüne nasıl geldiğinin incelenmesi gerekliliğinin altını çizdi.

E-ihracatı “Türkiye’nin yeni petrolü” olarak tanımlayan Karslıoğlu, KOBİ’lerle birlikte küçük ya da büyük tüm esnafların küresel ticarete dahil edilmesinin önemine değindi. Karslıoğlu, burada teknik ayrıntılar ve ince noktaların kazanım için önemli olduğunu, burada elde edilecek başarı ile Türkiye’nin çok ciddi döviz girdisi elde etme ihtimaline dikkat çekti. Karslıoğlu, şöyle devam etti:

“Dünya çapında gidilecek bölgeleri iyi tayin etmek gerekiyor. Burada da markanın ya da KOBİ’nin paydaşları ile ilerlemesi önemli. Bunun için de Amazon gibi, Alibaba gibi platformlara entegre olmak gerekiyor. Bu entegrasyonların gerçekleştirilmesi çok kıymetli. İkinci konu ise depolar ve depo yönetimleri. Bu konuda yurt dışında lojistik merkezler kurulabilmesi için bir Cumhurbaşkanlığı Tebliği yayınlandı. Ancak burada kimlerin adım atacağı netleştirilmeli. Diğer bir netleştirilmesi gereken konu ise taşıma işinde kimlerin rol üstleneceği. Ve son olarak da üçüncü parti olarak tanımlayacağımız lojistik sağlayıcılar başlığına eğilmek gerekiyor.”

Bu adımların yanı sıra ürünlerle ilgili içeriklerin çok önemli olduğunu, bu önemin paketlenme sürecine kadar uzadığını belirten Karslıoğlu, kümeleşmenin kritik bir adım olacağını, bu sayede maliyetlere ve teknik konulara bir çözüm bulunabileceğini belirtti. Karslıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özetle; 1. İçerik ve Pazarlama Hizmeti, 2. Stok ve Tedarik Yönetimi, 3. Entegrasyon, Takip ve Hızlı Teslimat, 4. Müşteri İlişkileri Yönetimi Hizmeti, 5. İade Yönetimleri başlıkları e-ihracat sürecinde KOBİ’lerimizin karşı karşıya olduğu konular. Gördüğünüz gibi oldukça teknik bir iş. Bu nedenle de esnafın ve KOBİ’nin bu işi çözmesi için kümeleşmesi gerekiyor. E-ticaret servisi sağlanması gerekiyor.”

Karslıoğlu; New York’ta, Moskova’da, Dubai’da, Amsterdam’da, Londra’da, Kenya’da ve Çin’in Şanghay ve Guangzhou bölgelerinde, serbest e-ticaret bölgeleri kurdurarak ya da var olan bu bölgelere girilmesi gerektiğinin, Türkiye’nin geleceğinin serbest e-ticaret bölgelerinde olduğunun altını çizdi.

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