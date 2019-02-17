Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya Bursa 1193
Büyüme hedefi koydu
Büyüme hedefi koydu
Eşel mobile geçilsin
Eşel mobile geçilsin
STK'larla buluştu
STK'larla buluştu
Google Asistan Sevgililer Günü’ne hazır
OK Google-Sevgilin var mı?
“Dünya devleri Türk tekstilini yakından izliyor”
“Dünya devleri Türk tekstilini yakından...

E-ihracat ve perakendenin dijital dönüşümü Webrazzi Konferansı'nda

E-ticaretin yanında perakende sektörünün dijital yatırımlarından, önemli konuşmacıları ağırlayacak olan Webrazzi E-Ticaret 2019 Konferansı, 200 farklı şirket ve 600’e yakın katılımcı ile 20 Şubat Çarşamba günü Raffles İstanbul’da yapılacak.

E-ihracat ve perakendenin dijital dönüşümü Webrazzi Konferansı'nda
banner17

E-ticaretin yanında perakende sektörünün dijital yatırımlarından, önemli konuşmacıları ağırlayacak olan Webrazzi E-Ticaret 2019 Konferansı, 200 farklı şirket ve 600’e yakın katılımcı ile 20 Şubat Çarşamba günü Raffles İstanbul’da yapılacak.

Pepsico, P&G, Facebook, Armut, Hepsiburada, DHL Express, Next Big Thing(NBT), Gemius, LCW, Akinon, EB2C Direct, Inveon, Netizen, Netpoint Digital, Türkiye İş Bankası gibi markaların yöneticilerinin konuşmacı olarak katılacağı, iki farklı salonda tüm gün sürecek oturumlar ve sunumlarla e-ticaretin bugünü ve geleceği, “Webrazzi E-Ticaret 2019” etkinliğinde ele alınacak.

Konferans gündeminde geleceğin tüketicisi, yeni nesil perakende deneyimleri, fiziksel perakendenin dönüşümü, geleneksel perakendecilerin dijital rekabeti, global büyüme stratejileri ve e-ticarette lojistik sektörünün yeri önemli başlıklar arasında yer alıyor

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
E-ticaretWebrazzi E-Ticaret 2019 KonferansıPepsiCoP&GFacebookArmutHepsiburadaDHL ExpressNext Big Thing(NBT)GemiusLCWAkinonEB2C DirectInveonNetizenNetpoint DigitalTürkiye İş Bankası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5