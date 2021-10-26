E-ihracatın payı yüzde 200 arttı

Türkiye'nin küresel ticaret hacmini geliştiren e-ticaret sektörü, ürettiği katma değer ile ekonomiye büyük katkı sunmaya devam ediyor. Bu yılın ilk dokuz ayının dış ticaret verilerine göre; ihracat, 160 milyar 979 milyon dolar olarak gerçekleşirken, e-ihracat yüzde 200 oranında artış gösterdi. Hâlihazırda ihracatın yüzde 40'a yakın kısmını gerçekleştiren KOBİ'lerin e-ihracat alanında desteklenmeleri ve pazar paylarını arttırma yolunda önlerinin açılması büyük önem taşıyor. Özellikle pandemi ile birlikte dijitalleşme hız kazanırken, e-ticaret firmalarının uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artıracak faaliyetler öne çıkıyor. Bu kapsamda e-ihracat sektöründe dijital lojistik hizmetiyle lokomotif görevi üstlenen Navlungo, 2019 yılından bu yana Türkiye genelinde gerçekleştirilen e-ihracat yapan firmaların yüzde 20’sine lojistik hizmeti sundu.

Korkmaz: “Eylül ayında e-ihracatımız yüzde 400 arttı

Türkiye’nin e-ticaret hacminin 2021 yılı sonunda ortalama 250 milyar liraya yükselmesini beklediklerine belirten Navlungo Kurucu Ortağı İsa Korkmaz; “Navlungo aracılığı ile gerçekleştirilen e-ihracatımız eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 400 artışla, 450 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu artışın en büyük sebebinin pandemi olduğu gerçeğine özellikle dikkat çekmek isterim. Sosyal mesafe kuralları kapsamında insanların kalabalık alışveriş merkezlerine girmek istememeleri perakende sektöründe e-ticareti bir üst seviyeye çıkardı. Yerel işletme olarak çıkılan yolda firmalar uluslararası ticarette de rekabet gücü yakalayabileceklerini fark ettiler. Sadece büyük markalar değil yeni girişimciler ve KOBİ’ler sektörde büyük bir pay almaya başladı. Günün sonunda baktığımızda bu rekabet gücü e-ihracat rakamlarında çarpıcı sonuçlarla karşımıza çıkıyor. Bu noktadan sonra önemli olan kazanılan bu artış ivmesinin kaybedilmemesi ve pazar dinamiklerinin gerektirdiği atılımların yapılması gerekiyor. Bizler Navlungo olarak özellikle yeni girişimcilere gerekli yönlendirme ve ihracat alanındaki bütün eğitimleri Navlungo Akademide veriyor, ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Navlungo olarak bu artış ivmemizi yılsonuna kadar devam ettirerek yılı yüzde 250 büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz” dedi.

