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e-PTTAVM'de AOÇ ürünlerinin satışına başlandı

ANKARA (AA) - Zeytinyağı, bal, meyve suyu, salça, sirke gibi Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) tarafından üretimi yapılan 22 ürün, e-PTTAVM'de satışa sunuldu.Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AOÇ ile PTT...

e-PTTAVM'de AOÇ ürünlerinin satışına başlandı
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ANKARA (AA) - Zeytinyağı, bal, meyve suyu, salça, sirke gibi Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) tarafından üretimi yapılan 22 ürün, e-PTTAVM'de satışa sunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AOÇ ile PTT AŞ, güvenli alışverişte bir araya geldi.

İki kurum arasında yapılan iş birliği neticesinde, AOÇ'nin ürettiği zeytinyağı, bal, meyve suyu, salça, sirke gibi 22 çeşit ürünü Türkiye'nin her noktasından temin etmek mümkün hale geldi.

Söz konusu ürünlerin satışına "https://www.epttavm.com/magaza/ataturkormanciftligi" internet adresinden ulaşılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
AOÇPttavmTarım Ve Orman Bakanlığı
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