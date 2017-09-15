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"E-ticaret AVM'lerin rakibi değil"

- Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Belgü: - "E-ticaret ile rakip olarak gözüksek de birbirimizin cirolarını artıracak şeyler yaparız, rekabet potansiyeli aslında bize yeni kapılar açabilir" - "(AVM ciroları) Ağustos ayı için bayramın da etkisiyle yüzde 25 seviyesinde bir artış bekliyoruz. Okulların açılması ve yıl başına doğru giden periyotta büyüme hızının bu seviyede devam etmesini öngörüyoruz"

İZMİR (AA) - TOLGA ALBAY - Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, elektronik ticaretin alışveriş merkezlerinin rakibi olmadığını, bu rekabet potansiyelinin iki tarafın da cirolarını artırabilecek bir ortamı oluşturabileceğini söyledi.

Belgü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alışveriş merkezi yatırımlarında bazı bölgelerde doygunluk yaşanmasına rağmen halen büyük ilçelerde yatırım potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.

Ülke genelinde 387 AVM'de toplam 11,5 milyon metrekarelik kiralanabilir alanın bulunduğunu hatırlatan Belgü, 4-5 yıl içinde yapılacak yatırımlarla bin kişi başına düşen kiralanabilir alanının Avrupa ortalaması olan 206 metrekare seviyesine çıkacağını tahmin ettiklerini kaydetti.

AVM'lerin toplam cirosunun 2016'da 100 milyar doları geçtiğini vurgulayan Belgü, "Temmuz endeksinde yüzde 18'lik ciro artışı gözüküyor. Ağustos ayı için bayramın da etkisiyle yüzde 25 seviyesinde bir artış bekliyoruz. Okulların açılması ve yıl başına doğru giden periyotta büyüme hızının bu seviyede devam etmesini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

-"Yerli girişimci sektöre yatırım yapmaya devam ediyor"

Belgü, yabancı yatırımcı ilgisinde son dönemde azalma görülmesine rağmen yerli girişimcinin sektöre yatırım yapmaya devam ettiğini aktardı.

"Ticaret hacmi hızla artan elektronik ticarette Türkiye pazarına dünya devlerinin girmeye başladığını, bunun AVM cirolarını etkileyip etkilemeyeceği" yönündeki soru üzerine Belgü, e-ticareti rakip olarak görmediklerini ifade etti.

"Türkiye Alışveriş Merkezi Tüketici Algı Araştırması" sonuçlarına göre AVM'ye girenlerin yüzde 70'inin bugüne kadar hiç internet üzerinden alışveriş yapmadığı dile getiren Belgü, "Bu rakam çok düşük, e-ticaret konusunda daha gidilecek çok yolun olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

AVM'lerin tüketici tercihlerindeki değişikliğe göre yeniden yapılandığını, dünyada önde gelen bazı markaların e-ticaretle eşgüdüm içinde çalışarak cirolarını artırmaya devam ettiğini dile getiren Belgü, sözlerini şöyle tamamladı:

"E-ticaret ile rakip olarak gözüksek de birbirimizin cirolarını artıracak şeyler yaparız, rekabet potansiyeli aslında bize yeni kapılar açabilir. Tüketici genelde internet üzerinde fiyatına baktığı ürünü alışveriş merkezinde görüp deneyerek satın almayı tercih ediyor. E-ticaret ile AVM'ler aslında birbirine yardımcı olur. Pazarı, işi büyütür, insanların daha çok alıveriş yapmasına vesile olur. Birbirimize rakip olarak gözüksek de birbirimizin cirolarını artıracak şeyler yaparız."

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Alışveriş MerkeziAlışveriş Merkezleri Ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hulusi BelgüAvmE-ticaret
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