e-ticaret eğitimi veriyorlar

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mediastore ve Ticimax E-ticaret Sistemleri işbirliğinde ‘Online E-ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı’ başlatılıyor. 28 Kasım ile 20 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek eğitim kapsamında başarılı olan katılımcılar, İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliği ile sertifika almaya hak kazanacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mediastore ve Ticimax E-ticaret Sistemleri güçlerini birleştirdi. Gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde ‘Online E-ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı’ başlatılıyor.

28 Kasım ile 20 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek eğitim programında, katılımcılar temel e-ticaret bilgileri ve e-ticaret faaliyetlerinde gerekli olan pazarlama teknikleri ile ilgili kapsamlı bir eğitim alacak. Başarılı olan katılımcılar İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliği ile sertifika almaya hak kazanacak.

A’dan Z’ye e-ticaretin yol haritasının paylaşılacağı bu özel program ile hem katılımcılar hem kişisel becerilerini geliştirecek, hem sektör profesyonellerinin deneyimlerinden fikir edinecek, hem de işini e-ticarete taşımak için gerekli olan tüm bilgilere sahip olacak. Özellikle e-ticaret alanında kariyer yapmak isteyenler, girişimciler ve KOBİ’ler için tasarlanan sertifika programı kapsamında, e-ticarete giriş, e-ticaret yazılım altyapısı, e-ihracat, gümrükler, e-ihracat altyapısı, tasarım, ürün, kargo, ödeme sistemleri, pazaryerleri, pazarlama bileşenleri, SEO, entegrasyonlar, sipariş yönetimi, sosyal medya, performans analizi, KVKK ve site yapılandırma gibi onlarca başlıkta eğitim yer alıyor.

28 Kasım ile 20 Aralık tarihleri arasında dört hafta boyunca Cumartesi-Pazar günleri online ortamda 40 saat sürecek program sonunda başarılı olan katılımcılar İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliğinde ‘E-ticaret Uzmanlığı Sertifikası’ alacak.

EĞİTMENLER:

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Yıldırım, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, iyzico kanal yöneticisi Demet Pektaş, Ticimax Dijital Pazarlama Yöneticisi Pınar Keleş, Ticimax Eğitim Yöneticisi Erhan Dönmez, Elpis HR Kurucusu Pınar Mermi, Mediastore Kıdemli Performans Pazarlama Yöneticisi Serra Gürpınar, Keynes Danışmanlık Ortağı Ahmet Emre Bükcü, Rue E-ticaret Direktörü Uğur Akbıyık.