E-ticaret firmaları “mobil“e odaklandı

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte internetten yapılan alışverişlerde yaşanan artış, Türkiye'de faaliyet gösteren e-ticaret şirketlerinin daha fazla mobile odaklanmasına, yatırımlarını bu alana kaydırmasına ve tüketici eğilimlerinde yaşanan mobil dönüşüme karşılık verebilmek amacıyla çalışmaların artırılmasına neden oldu. Bu çerçevede 2019 yılında e-ticaret siteleri, toplam trafikte mobil payın hızla artmaya devam etmesiyle, mobil teknolojileri geliştirip uygulamalarını iyileştirerek, tüketiciye hızlı ve kolay alışverişin kapılarını açmaya devam edecek.

Türkiye ve dünyada her geçen gün işlevselliğini artıran mobil cihazlar, e-ticarette de önemli pay sahibi olmaya devam ediyor.

Türkiye'de ekonominin önemli itici güçlerinden biri olan e-ticaret, perakende içindeki payını hızla artırırken, internetten alışveriş yapan tüketici sayısının artması, mobilden yapılan alışverişlerdeki artışı da beraberinde getiriyor.

Dünyada 5 milyarın üzerinde mobil kullanıcı bulunurken, Türkiye'de de son açıklanan verilere göre, mobil abone sayısı 81 milyona yaklaştı. Durum böyle olunca ciddi ivmelenme gösteren e-ticaret sektörü, yaşanan değişim ve gelişim çerçevesinde yatırımlarını mobile yönlendirerek, 2019 yılında hız kesmeden çalışmalarına devam edecek.

Mobil uygulamaların önem kazanması, mobil kullanıcı sayısının düzenli olarak önemli ölçüde artması nedeniyle, e-ticaret sektörünün önde gelen firmaları da mobil ve mobilin gelişimine odaklandı.



- "Alışveriş hacminin yarısından fazlası mobilden"



AA muhabirine açıklama yapan GittiGidiyor Genel Müdürü, eBay MENA Bölge Direktörü ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, 2018 yılının hem sektörel anlamda hem de şirket açısından verimli bir yıl olduğunu belirterek, "GittiGidiyor'da başarılı bir yılı geride bıraktık ve 2018'i yüzde 40 büyümeyle tamamlıyoruz. Henüz kesin rakamlar açıklanmasa da perakende e-ticaretin 2018'i de yüzde 25-30 seviyesinde büyümeyle kapatacağını, e-ticaretin toplam perakendedeki payını yüzde 5'in üzerine taşıyacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

E-ticaret sektörünün önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam edeceğini dile getiren Kantarcı, 2019 yılı büyümesinin de 2018'e paralel şekilde olacağını söyledi.

Kantarcı, 2018 global mobil kullanıcı istatistiklerine bakıldığında, dünyada mobil kullanıcı sayısının 5 milyarın üzerine çıktığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu oran, dünya nüfusunun yüzde 66'sına denk geliyor. Aynı zamanda dijital pazarlama ve sosyal medya pazarlama stratejileri de mobile yöneliyor. Tüketiciler mobilden alışveriş yapmayı daha fazla tercih eder hale geliyor ve kullanıcı deneyimi açısından mobilde rahatlık ve kolaylık bekliyor. 2018'de GittiGidiyor'dan yapılan alışverişlerde mobilin payı yüzde 50'nin üzerine çıktı. Bir başka deyişle alışveriş hacminin yarısından fazlası mobilden gerçekleşti.

GittiGidiyor'un trafiğinin ise yüzde 80'e yakını mobilden geldi. 2018 sonu itibarıyla GittiGidiyor mobil uygulama indirilme sayısı 9 milyonu aştı. Tüm bu oranların her yıl yüksek bir hızla arttığını gözlemliyoruz. Mobil kullanıcı sayısı son sürat artarken mobil uygulamalara ilgi de her geçen gün yükselen bir seyirde ilerliyor. Dolayısıyla 2019'da hem mobil uygulama indirilme sayısının hem de platformumuzdaki toplam trafikte mobilin payının geçtiğimiz yıllara benzer bir büyüme göstereceğini öngörüyoruz."



- "Daha tutumlu davranmaya özen gösterdik ancak alışverişten vazgeçmedik"



Tüketici deneyimleri ve beklentilerine ilişkin bilgi veren Kantarcı, kullanıcıların günümüzde anlaşılmak, hayatlarını kolaylaştıracak akıllı bir yapıdan hizmet almak istediğini, dolayısıyla yapay zekadan faydalanarak müşteri deneyiminin iyileştirilmesi ve kişiselleştirilmiş hizmetlerin 2019'da öne çıkacağını bildirdi.

Kantarcı, "Biz de son yıllarda teknolojik alanda enerjimizi tamamen yapay zekanın doğru kullanımına yönlendirdik. Çeşitli algoritma ve tematik filtrelerle birlikte kişiye özel alışveriş deneyimi sunmaya başladık. Tematik filtreler sayesinde ise e-ticarette de perakendede olduğu gibi tüketicilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlayıp taleplerini en doğru şekilde karşılamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tematik/kolay ürün filtreleme kullanılan kategorilerde satın alma oranının yüzde 20 civarında arttığını aktaran Kantarcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"En kısa sürede tüm kategori ve ürünlerimizde filtreleme sistemini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu yıl kurda yaşanan artış ve devamında yükselen enflasyon alışveriş alışkanlıklarına da yansıdı. Özellikle yılın ikinci yarısında tüketicilerin ihtiyaç odaklı alışverişe daha fazla döndüğünü, bazı kategorilerde alışveriş miktarını azaltıp frekansı artırdıklarını gözlemledik. Kampanyalar her zamankinden çok daha fazla ilgi gördü, birikmiş talepler indirimli fiyatlardan karşılandı. Bir başka deyişle, daha tutumlu davranmaya özen gösterdik ancak alışverişten vazgeçmedik."

Kantarcı, "2018'de GittiGidiyor'da en fazla büyüyen kategoriler arasında ev dekorasyon ve bahçe, beyaz eşya ve küçük ev aletleri, otomobil ve bisiklet aksesuarları, cep telefonu ve aksesuarları ile bilgisayar kategorilerinin bulunması da bu durumun net bir göstergesi oldu. 2019'un ilk yarısında da tüketicinin benzer bir eğilimde olacağını ve tutumlu alışverişin ön plana çıkacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.



- "E-ticaretin perakende içindeki payı doygunluğa ulaşmış değil"



Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, e-ticaretin perakende içindeki payının gün geçtikçe artmasına rağmen, hala doygunluğa ulaşmadığını belirterek, şu an toplam moda perakende satışları içinde moda e-ticaretinin payının yüzde 4 civarında olduğunu söyledi.

Bu alanda büyük bir potansiyel bulunduğuna dikkati çeken Kuban, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Boyner Grup güvencesi ile kurulduğumuz günden bu yana büyümemizi her yıl ortalama yüzde 50'den fazla artırdık. 2018 yılında da hedeflediğimiz 1 milyar lira hedefimize ulaşıyoruz. Sipariş sayımız yüzde 22 arttı, buna bağlı olarak ciromuzda yüzde 40'lık bir artış oldu. Morhipo.com'a kayıtlı üye sayımızı ise yüzde 26 artırdık. 2019 yılında geçmiş yıllarda olduğu gibi sektör yıllık büyüme ortalamasının en az iki katı büyümeyi sürdürmeyi hedefliyoruz.

Bu yıl büyümenin içinde bizim için yepyeni bir heyecan var. 2019'un başında Morhipo.com'un ihracat operasyonlarına başlamak üzere hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Hedefimiz modadaki uzmanlığımızı yurt dışına da ulaştırmak."



- "En büyük yatırım yaptığımız alan mobil"



Şule Kuban, mobil cirolarının son iki senede yüzde 640'ya yakın yükseldiğini bildirdi.

Toplam ciro içindeki payını yüzde 75'e çıkardığına işaret eden Kuban, "Ulaşılabilirlik ve yüksek performans mobil platformlar için çok önemli. Mobil uygulamamızda kullanıcı deneyimini iyileştirmek için UX ekibimiz sürekli çalışıyor. Mobil deneyim bizim için çok önemli, trafiğimizin yüzde 80'ini mobil kanallardan karşılıyoruz. Morhipo.com'da en büyük yatırım yaptığımız alan mobil, dijital dönüşüme paralel olarak mobil düşünüp desktop'a da bunu uyguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"2019 yılı için de hedefimiz mobil teknoloji trendlerini yakından takip ederek modayı müşterilerimize en iyi deneyimle sunan marka olmayı sürdürmek." diyen Kuban, 2019 için odaklarında FaceID/touchID, 3D touch, sesli arama gibi halihazırda kullanılan mobil teknolojiler dışında kişiselleştirme, artırılmış gerçeklik, görüntü işleme projeleri bulunduğuna dikkati çekti.

Kuban, moda alışverişini teknolojiyle buluşturmanın öncelikleri olmaya devam edeceğini belirterek, "Tüketiciler hızlı ve güvenilir alışveriş yapmak istiyorlar. 2018 yılı içinde müşterilerimizi yeni mobil ödeme yöntemleriyle buluşturduk. Kredi kartları ve cüzdanlarını her alışverişte çıkarmayı müşterilerimiz için bir zorunluluk olmaktan çıkardık. Müşterilerimiz diledikleri mobil uygulama yöntemiyle Morhipo.com'dan alışverişlerini çok daha hızlı tamamlayabiliyorlar. 2019 yılı için de hedefimiz mobil teknoloji trendlerini yakından takip ederek modayı müşterilerimize en iyi deneyimle sunan marka olmayı sürdürmek." diye konuştu.