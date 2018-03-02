Sales Network platformu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen TALKS etkinliği satış profesyonellerini buluşturdu. Her yıl Satış Profesyonelleri Günü’ne denk gelen Mart ayının ilk perşembesi düzenlenen TALKS etkinliği, bu yıl 1 Mart 2018 Perşembe günü Hilton Convention Center’da 20 şirketten 400’ü aşkın satış profesyoneli ve öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. “Satış 4.0” ana temasının ele alındığı etkinlik kapsamında katılımcılar; “Dijitalleşme”, “Kadının Güçlendirilmesi”, “Kurumsal Girişimcilik” konularında birbirinden değerli konuşmacıları dinleme fırsatı yakalandı. Sunuculuğunu ünlü spor spikeri Nebil Evren’in üstlendiği etkinliğin açılış konuşmasını yapan Pin Grup Kurucusu Ergün Güler, “Sales Network platformu olarak satış profesyonelleriyle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde Ankara ve Gaziantep’te buluşmalar gerçekleştireceğiz. Yılsonuna doğru ise Londra’da olacağız” dedi.



Etkinlikte Botudio Kurucu Ortağı Ali Erhan Tamer sunumunda yapay zeka neslini anlattı. Tamer, “Artık eğittiğimiz makineler bizim için ne sağlıyor bunu sorgulamak lazım” dedi. Coca-Cola İçecek İnsan Kaynakları Direktörü Ebru Özgen konuşmasında kadının güçlendirilmesi için dört ana unsuru; kadınlar, erkekler, şirketler ve devletler olarak sıraladı. Unilever Başkan Yardımcısı Ali Fuat Orhonoğlu konuşmasında satışın olmazsa olmazının geçerli başarılı uygulamalar olduğuna dikkat çekerken, “Satış için olmazsa olmaz; geçerli, başarılı uygulamalardır. Satışın ana DNA’sı budur. Kim daha iyi uygularsa o kazanır” şeklinde konuştu.



Cüneyt Erpolat: “2020 yılında dünya e-ticaret hacmi 10 trilyon dolar olacak”



Alibaba.com Türkiye Ülke Müdürü Cüneyt Erpolat 2020 yılında dünya e-ticaret hacminin 10 trilyon dolar olmasının beklendiğini belirtti ve “Bütün ülkeler bu hacimden kendilerine alacakları payı planlıyor” dedi. Türkiye’nin Alibaba.com için en önemli ülkeler arasında yer aldığının altını çizen Erpolat, “Ticaretin şekli değişiyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde e-ticaret çok daha hızlı evrilecek. Türkiye’nin uluslararası ticaretten alması gereken pay için 5-7 yılı var. KOBİ’lerin rakipleri artık yurt dışındaki ülkelerden geliyor. KOBİ’lerin fırsatları yakalayabilmeleri için mutlaka dijitalleşmenin yaygınlaştırılması gerekiyor” şeklinde konuştu.



Etkinlik kapsamında konuşan Getir ve Bitaksi Kurucusu Nazım Salur, “Getir Londra ya da Rusya’ya giderse yine Getir olacak. Bu ismi yurt dışına öğretmek istiyoruz” dedi.



Göksel Gümüşdağ: “Tüm kulüplerin şirketleşmesi lazım”

TALKS etkinliğinin bir diğer konuğu Başakşehir Futbol Kulubü Başkanı Göksel Gümüşdağ’dı. Göksel Gümüşdağ, Türkiye'de kulüplerin kurtuluşu için şirketleşmenin mutlaka gerekli olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti: "Tüm kulüplerin şirketleşmesi lazım. Elli yıl önce dernekler statüsü yapılmış, herkes o kadar rahat ki. Türkiye'de başkan oluyorsun, bir anda gündeme oturuyorsun, istediğin her harcamayı yapıyorsun, bıraktığında seni sorumlu tutan hiçbir şey yok. Ben çekleri imzalarken çok tedirgin olurum, çünkü şirketimizin itibarından sorumluyuz. Bugün uluslararası alanda kulüplerimizin çoğunun itibarı yok. Biz talip olduğumuzda ülkemizden hiçbir kulüp gidip aynı oyuncuya talip olamaz. Clichy örneği bunun en net ispatı. Clichy'yi herkes istedi ama biz aldık. Çünkü bizim referansımız iyiydi" şeklinde konuştu.



Etkinlikte konuşma yapan Acunn.com Genel Müdürü Oktay Yılmaz, “Survivor Acun Ilıcalı’nın kendisinin geliştirdiği bir formattadır. Dijitalde, aplikasyonlarda kullanıcılar sürece aktif olarak dahil olabiliyor” diye konuştu. TALKS’un konukların biri olan Galakticos Kurucusu Serdar Ekrem konuşmasında Türkiye’de bilgisayar başına oturanlar bir yılda yaklaşık 930 dolar harcadığına dikkat çekerken, Zer Pazarlama Yöneticisi Sanem Bayraklı, girişimci fikirleri olan kişilerin bu fikirlerini firmalar tarafından satın alınmasını sağlaması gerektiğinin altını çizdi. Etkinlikte konuşan Robotel Türkiye Başkanı Zeynep Karagöz mekanik ellerin çocukların kendilerini eksik değil, oyun arkadaşı olarak hissetmelerini sağladığını belirtirken, Vispera CEO’su Aytül Erçil, “Girişimcilikte başlangıç aşamasında kendini garantilemiş bir proje olmadığı için kimse risk almak istemiyor. Bu yüzden birçok girişim hayata geçemeden yok oluyor. Fakat zor olan zaten ilk aşamada destek olabilmektir” diye konuştu. TALKS’un son konuşmacısı M. Serdar Kuzuloğlu ise dijitalleşme sürecinde geldiğimiz noktaya dikkat çekti.



Turuncu ödülleri sahiplerini buldu

Sales Network platformunun araştırma partneri BrandZone tarafından yapılan araştırma sonucunda, 12 farklı kategoride belirlenen satış profesyonellerinin en çok tercih ettiği markaların ödülleri, TALKS etkinliğinin sonunda düzenlenen Turuncu Ödülleri’yle sahiplerini buldu.



İşte Ödül Alan Markalar:

En beğenilen erkek marka yüzü: Kıvanç Tatlıtuğ

En beğenilen kadın marka yüzü: Serenay Sarıkaya

Yurt dışında en gururlandıran Türk markası: Simit Sarayı

En çok tercih edilen akaryakıt market noktası: Shell Select

En çok tercih edilen teknoloji marketi: Teknosa

En çok tercih edilen mobil telefon markası: Apple



En çok tercih edilen GSM Operatörü: Vodafone



En beğenilen dijital banka reklamı: Türkiye İş Bankası



En çok tercih edilen kadın giyim markası: İpekyol



En çok tercih edilen erkek giyim markası: Beymen



En çok tercih edilen online satış platformu: Hepsiburada



En çok tercih edilen ekonomik havayolu: Pegasus