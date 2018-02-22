e-ticaret hacminde 2018 hedefi 50 milyar lira

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, 200 bin kişiye istihdam sağlayan e-ticaret sektörünün 2018 beklentilerine ilişkin, "2016 yılında Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından 30,8 milyar TL olarak açıklanan e-ticaret hacminin, 2017 sonuçları henüz açıklanmamış olsa da 40 milyar TL’ye kadar ulaşacağını öngörüyoruz. 2018 yılının sonunda bu rakamın 50 milyar TL'ye ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.

Emre Ekmekçi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de online alışverişlerde ivmenin her geçen gün arttığını söyledi. Geçen yıl Black Friday, 11 Kasım Bekarlar Günü ve Cyber Monday (Siber Pazartesi) gibi tüm dünyada yıllardır büyük indirim günleri olarak kutlanan özel günlerin Türkiye’de de yankı uyandırdığını anımsatan Ekmekçi, tüketicilerin artık alışveriş ihtiyaçları için bu özel günlerde e-ticaret sitelerinin gerçekleştirdiği büyük indirimleri beklediklerini ifade etti.

Bunun da Türkiye’de güçlü bir online alışveriş kültürünün yerleşmeye başladığının önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Ekmekçi, "Tüketiciler yılbaşı alışverişlerinde de çoğunlukla online kanalları tercih ettiler. Geçtiğimiz günlerde kutladığımız 14 Şubat Sevgililer Günü’nde de bu güne özel indirimler, sınırsız hediye seçenekleri ve anında teslimat gibi fırsatlar sunuldu. Bu fırsatlar, tüketicinin gün içinde onlarca mağaza dolaşmaktansa bulunduğu noktadan yalnızca bir bilgisayar, tablet ya da telefon aracılığıyla dilediği ürünü kendi bütçesine uygun olarak ve anında fiyat karşılaştırması yapma fırsatı da bularak satın almasını sağladı. Dolayısıyla bu yıl da bu ivmenin artacağını ve tüketicinin online alışverişi artık hayatının vazgeçilmez bir parçası haline getireceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

e-ticaretin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yükselen bir trende sahip olduğunu aktaran Ekmekçi, yılın ilk 2 ayında elde edilen sonuçların gün geçtikçe daha çok tüketicinin e-ticaretle tanıştığını gösterdiğini kaydetti.



Geçen yılın sonuçlarından memnuniyet duyduklarını belirten Ekmekçi, "Sektör paydaşları için 2017 oldukça verimli bir yıl oldu. Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi yüzde 30-35’lik bir büyüme bekliyoruz. Sektör olarak başarılı bir yılı geride bırakmış olsak da bu büyüme oranları hala bizim için çok yeterli değil. Çünkü Türkiye’nin bu sektörde yüzde 50’ye varan bir büyüme potansiyeli taşıdığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de birçok perakende devinin dijital dönüşüm yaşadığını anımsatan Ekmekçi, "Dünya çok kanallı iş modelini çoktan benimsemiş durumda ve perakendenin dijitalleşmesi sektörü de büyüterek ülkemizde e-ticaret kültürünün yerleşmesine büyük katkı sağlıyor. Şu an için Türkiye’de e-ticaret sektörünün perakendedeki payı hala yüzde 3,5 seviyesinde. Yükselen bir grafik göstermesine rağmen, bu oran hala dünya ortalamasının altında. Bu anlamda biraz gecikmiş olsak da bu yıl ve önümüzdeki yıllarda dünya ortalamasını hızla yakalamayı hedefliyoruz." diye konuştu.







- "Bugün e-ticaret sektörü yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağlıyor"





Ekmekçi, e-ticaret sektöründe rekabetten ziyade ortak çalışmanın, birlikte başarmanın ve ekosistemi birlikte büyütmenin çok daha önemli olduğunu belirterek, "Sektörde hayata geçirilen her yenilik, inovasyon ve başarı hikayesi e-ticaret pazarını da beraberinde büyütüyor ve geliştiriyor. Asıl amacımız, Türkiye’deki e-ticaret sektör büyüklüğünün dünya ortalamasına ulaşması. Bu da herkes için karlılığı beraberinde getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörün Türkiye ekonomisi için taşıdığı öneme ilişkin olarak Ekmekçi, şu bilgileri verdi:

"Bugün e-ticaret sektörü yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağlıyor. Sektör, kendi içinde yeni iş alanları ve meslekler de yarattı ve yaratmaya devam ediyor. Türkiye’de e-ticaret hacmi ne kadar büyürse, sektördeki istihdam da bu doğrultuda artıyor. Kategori yönetiminden dijital pazarlamaya, kullanıcı deneyiminden IT’ye, lojistikten tedarik yönetimine kadar tüm alanlarda sektör büyüdükçe ekipler de büyüyor. 2016 yılında TÜBİSAD tarafından 30,8 milyar TL olarak açıklanan e-ticaret hacminin, 2017 sonuçları henüz açıklanmamış olsa da 40 milyar TL’ye kadar ulaşacağını öngörüyoruz. 2018 yılının sonunda bu rakamın 50 milyar TL'ye ulaşmasını hedefliyoruz."

Elektronik kategorisinin sepet ortalamasına göre online alışverişte en çok tercih edilen ürün grubu olduğunu aktaran Ekmekçi, bununla birlikte moda ve anne-bebek kategorilerinin de yükselen trendler arasında yer aldığını kaydetti.







- "Kullanıcı deneyimini arttırma konusunda kritik gelişim alanları mevcut"





Emre Ekmekçi, sektörün lojistik sektörüne katkısına ilişkin, "Geleneksel perakendeden farklı olarak, e-ticarette lojistik süreçler öngörülebilir olmamakla birlikte anlık ve saatlik olarak oldukça değişken. Bununla birlikte kargo şirketlerinin yaklaşık yüzde 20’lik iş hacmini e-ticaret şirketleri karşılıyor diyebiliriz. Bu oran, özel günlerde ve indirim dönemlerinde ortalama yüzde 7-8’lik artışlar gösterebiliyor." bilgisini verdi.

TÜİK tarafından yapılan Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’nın 2017 sonuçlarını yorumlayan Ekmekçi, şöyle konuştu:

"Sektör ayrımı gözetmeksizin, tüketicilerin yüzde 50’sinin 'Yanlış veya hasarlı ürün veya hizmetin teslim edilmesi' nedeniyle sorun yaşadığını görüyoruz ve bu oran 2016’ya göre yüzde 7 artmış. İkinci büyük sorun, yüzde 47’lik bir oranla 'Teslimatın belirtilenden daha yavaş olması' olarak karşımıza çıkıyor ve bu oran da 2016’ya göre yüzde 2 artmış. Burada aslında en çok lojistik ve satış sonrası hizmetler alanlarında kullanıcı deneyimini arttırma konusunda kritik gelişim alanları mevcut."