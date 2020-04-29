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​e-ticaret İçin Covid-19 destekleri

Ticimax E-ticaret Sistemleri, Kovid-19 kapsamında esnaf ve KOBİ’lerin işlerini kolaylaştıracak, online ticaret dünyasını keşfetmelerini sağlayacak destekleri hayata geçirdi.

​e-ticaret İçin Covid-19 destekleri

Koronavirüs nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalan küçük ve orta ölçekli birçok işletme işini dijitale taşıma ve e-ticaret sitesi açma yönünde harekete geçmiş durumda. E-ticarete başlamak isteyen KOBİ sayısının 6 ayın ortalamasına kıyasla yüzde 50 artış gösterdiğini ifade eden TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Biz de KOBİ’lerimize bu ani gelişen yeni sürece uyum sağlayabilmeleri adına elimizden gelen desteği vereceğiz. E-ticarete yeni başlayacak olanlar için tüm hizmetlerimizi özel kampanyalarla indirimli olarak sunuyoruz. Altyapı hizmetlerimiz haricinde, online ticarete nasıl başlayacağını bilemeyen esnaf ve KOBİ’lerimiz için, gerçekleştirdiğimiz işbirlikleri aracılığıyla site kurmaktan tutun siteye ürünleri, fotoğrafları girmeye kadar A’dan Z’ye hizmet verir durumdayız. Ayrıca Garanti BBVA ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği çerçevesinde de KOBİ ve esnafımızı e-ticarete teşvik edecek özel indirimlerimiz mevcut” dedi.

KOVİD 19 DESTEKLERİ

Ticimax E-ticaret Sistemleri’nin Kovid-19 kapsamında hayata geçirdiği, detaylarına ticimax.com/covid-19-destekleri/ linki üzerinden erişilebilecek destekler şöyle;

-Site Yönetim ve Kurulum Hizmeti

E-ticaret sitenizi vakit kaybetmeden hızlıca kurmak ve satışa açabilmeniz için, Keyo Digital işbirliğiyle site yönetim hizmetlerinde yüzde 50 indirim desteği.

-Kargo Gönderilerinde Yüzde 60 İndirim

Ticimax müşterilerine özel Yurtiçi, Sürat ve MNG Kargo ile yüzde 60’a varan indirimli fiyatlarla gönderim olanağı ve anlaşmalı kargo firmaları ile ücretsiz entegrasyon çözümü.

-Masterpass 1 Yıl Ücretsiz

Mastercard’ın dijital ödeme çözümü Masterpass Kovid-19 sürecinde işlerini evlerine taşıyan işletmelere 1 yıl boyunca ücretsiz sunuluyor. Üstelik birçok Mastercard KOBİ çözümlerinden indirimli şekilde faydalanabilme imkanı sağlıyor.

-Garanti Bankasından Ücretsiz Sanal Pos ve Özel Oranlar

Ticimax ve Garanti BBVA iş birliği ile Ticimax müşterilerine özel ilk yıl sanal pos ücretsiz. Garanti Bonus ve diğer Bonuscard’lar için çok özel oranlar.

-Ürünsüz Ödeme Sistemi (Cari ödeme)

Ödeme almak için ürün eklemenize gerek kalmadan tek tıkla tutar oluşturabilmeniz ve ödemelerinizi temassız olarak kolayca alabilmeniz için ücretli olan cari ödeme sistemi, Kovid-19 destekleri kapsamında tüm e-ticaret paketlerine ücretsiz olarak eklendi.

-Ücretsiz Online E-ticaret Eğitimleri

E-ticaret konusunda hiçbir bilginiz olmasa dahi, sizi e-ticaret ekosistemine kısa sürede adapte edebilmek için haftanın her günü farklı online eğitimler.

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Anahtar Kelimeler:
EticaretCovid19Ticimax Eticaret SistemleriCenk Çiğdemli
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