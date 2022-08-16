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 e-ticaret kadınlardan sorulacak

Son dönemde e-ticaretin devlerinin başına kadın yöneticiler gelmeye başladı. Ekonomi gazeteciliğinin önemli isimlerinden Celal Toprak bu gelişmeyi Türkiye gazetesinde el aldığı yazısını aktarıyoruz.

 e-ticaret kadınlardan sorulacak

Celal Toprak yazıyor - Türkiye’de e-ticaret yapan firma sayısı 485 bine ulaştı. Bu işletmelerin 26 bin 442’si kendi sitesinden, 472 bin 604’ü de pazaryerlerinden satış yapıyor. Adeta e-ticaretin kalbi haline gelen pazaryerlerinde yönetimin en tepesinde kadınlar yer almaya başladı.

Geçtiğimiz dönemde yılın transferi olarak bankacılık sektöründe Hepsiburada'nın İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı atanan Esra Beyzadeoğlu duyurmuştuk. Üst düzey önemli atamalardan biriydi.

Sonra Hepsiburada’nın başına da bir kadının geldiği bilgisi geldi. Hepsiburada'nın CEO’luk görevine Nilhan Onal atandı. Şirketin eski CEO'su Murat Emirdağ görevini 1 Ocak 2023’ten itibaen Nilhan Onal'a devredecek.

En son olarak da Rusya’nın e-ticaret devi Ozon Türkiye pazarına girdi. İstanbul'da ofis açan Ozon'un başına ise Hazal Maraşlı getirildi. Hepsiburada'dan transfer olan Maraşlı, Türk mallarının Rusya'ya e-ihracat yoluyla satışına öncülük edecek. Türk satıcılar hiçbir işlem yapmadan  Türkiye'de ürün satıyormuş gibi Rusya'ya ihracat yapabilecek.

Sektörün devlerinden Trendyol’un kurucusu da bir kadındı. Demet Mutlu özellikle giyim alanında e-ticarette boşluk olduğunu görmüş ve Trendyol'u kurmuştu. Trendyol daha sonra dünyanın en büyük perakendecisi Çinli dev Alibaba ile ortak olmuştu.

Kadınların e-ticaret alanındaki bu başarısı yeni kurulacak pazaryerlerini de üst yönetici için bu alanda arayış içine itti.

Bakalım önümüzdeki dönemde hangi pazaryerleri sektörde faaliyet gösterecek ve genel müdür olarak nasıl bir seçim yapacak. Hep birlikte izleyeceğiz. (Türkiye Gazetesi)

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E-ticaretHepsi BuradaOzonÖmer Nart
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