Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

e-ticaret kuruluşlarının kayıt ve bildirim esasları belirlendi

- e-ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar ve aracı hizmet sağlayıcılar Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne kaydolacak - İnternet üzerinden yapılan sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin istatistiki bilgiler, takip eden ayın son günü saat 24.00'e kadar iletilecek - Sınır ötesi e-ticaret gerçekleştirilmesi halinde ülke ve ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacmine ilişkin bildirim yükümlülüğü her yılın mart ayı sonuna kadar yerine getirilecek

e-ticaret kuruluşlarının kayıt ve bildirim esasları belirlendi

ANKARA (AA) - e-ticaret kuruluşlarının, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) üzerinden yapmaları gereken kayıt ve bildirimlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının "Elektroni̇k Ti̇caret Bi̇lgi̇ Si̇stemi̇ ve Bi̇ldi̇ri̇m Yükümlülükleri̇ Hakkında Tebli̇ği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kendilerine ait elektronik ticaret (e-ticaret) ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar ETBİS'e kaydolacak.

Söz konusu hizmet sağlayıcı ve aracı sağlayıcılar; tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi, elektronik ticaretin türü, elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetleri, elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü gibi konularda bildirimde bulunacak.

İlgili kuruluşlar, internet üzerinden yapılan sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin Bakanlıkça detayları belirlenen ve anonim hale getirilmiş istatistiki bilgileri aylık dönemler halinde sunacak. Bir aya ait bilgiler, takip eden ayın son günü saat 24.00'e kadar iletilecek.

Hizmet sağlayıcı ve aracı sağlayıcılar elektronik ticaret ortamında sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde ülke ve ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacmine ilişkin bildirim yükümlülüğünü her yıl mart ayı sonuna kadar, diğer yükümlülüklerini ise ETBİS'e kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde gerçekleştirecek.

ETBİS'e kaydedilen hizmet sağlayıcı ve aracı sağlayıcılar ile bunlara ilişkin gerekli görülen diğer bilgiler Bakanlık internet adresinden veya Bakanlıkça oluşturulan "www.eticaret.gov.tr"den ilan edilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ETBİSE-ticaretResmi Gazete
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5