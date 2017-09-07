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"e-ticaret mobilde yükseliyor"

- Morhipo.com verilerine göre, Türkiye'de moda tutkunlarının alışveriş tercihi mobile kayıyor

İSTANBUL (AA) - Morhipo.com'un verileri, Türkiye'de artık moda tutkunlarının alışveriş tercihinin mobile kaydığını gösteriyor.

Morhipo.com açıklamasına göre, dijitalleşmeyle birlikte Türkiye'de alışveriş yapma yöntemleri ve alışkanlıkları da değişiyor. İnternet üzerinden çok daha fazla seçeneğe, daha uygun fiyatlarla vakit harcamadan ulaşılabiliyor. Evde, işte, okulda veya yolda insanlar kolayca bilgisayarlarından ya da akıllı telefonlarından e-ticaret sitelerinde gezerek ihtiyaçlarına anında ulaşabiliyor.

Morhipo App'in verileri incelendiğinde, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının mobile kaydığı gözlemleniyor. Morhipo.com'un milyonlarca üyesinin yüzde 65'i artık mobilden alışveriş yapmayı tercih ediyor.

Mobil uygulamanın verilerine göre Android kullanıcıları IOS kullanıcılarına göre daha çok ürün ve sayfa görüntülerken, IOS kullanıcıları Android kullanıcılarına göre daha fazla alışveriş yapıyor. Bugüne dek toplamda 5 milyonun üzerinde indirilen mobil uygulamaya göre, IOS kullanıcılarının sayfa görüntülenme sayısı 60 milyon iken, Android'de bu sayı 80 milyona ulaşıyor.

IOS kullanıcılarının ortalama harcaması (sepet tutarı) 210 lira iken, Android kullanıcılarının 180 lira ile daha az harcama yaptığı görülüyor.

Tercih edilen ürünler bazında IOS ve Android kullanıcıları arasında bir fark bulunmuyor. Her iki kullanıcı segmenti de Morhipo App üzerinde en çok elbise, tişört, gömlek, etek ve çocuk giyim ürünleri alıyor. Kadınlar en çok elbise, erkekler ise gömlek tercih ediyor.

Mobil uygulama üzerinden alışveriş yapmayı tercih eden kentlerin başında ise İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır geliyor.

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