“E-ticaret tercihinde fiyattan sonra kolaylık geliyor“

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - GittiGidiyor Genel Müdürü, eBay MENA Bölge Direktörü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, "İnsanlar birkaç yıl öncesinde olduğu gibi ucuz diye eski sezonlara ait ürünlere ciddi bir rağbet göstermiyor, kalite beklentisi de arttı. Gelişmiş ülkelere göre Türkiye'de internetten alışveriş yapma sebepleri arasında uygun fiyat hala en çok öne çıkan özellik olsa da kullanıcı yavaş yavaş kolaylığı da fark etmeye başladı. İlk alışverişte fiyat, ikinci alışverişten sonra ise rahatlık ve kolaylık gerekçe oluyor." dedi.

Kantarcı AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'nin e-ticaret pazarı ve online alışveriş alışkanlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz yılı yüzde 45-50 büyüme ile kapatma hedefleri doğrultusunda çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini belirten Kantarcı, GittiGidiyor'un bugün, ayda yaklaşık 70 milyon ziyaret alan,100 bin satıcı ve 15 milyonu aşkın ürün barındıran dev bir platform olduğunu söyledi.

Kantarcı, 19 milyon olan kayıtlı kullanıcı sayılarının da 2017 sonunda 20 milyonu bulduğuna dikkati çekerek, 2017'yi yüzde 56 büyüme ile beklentilerin üzerinde bitirdiklerini anlattı

GittiGidiyor'da 2016 yılına kıyasla 2017'de en çok büyüyen kategorilerin yapı market, cep telefonu-aksesuarları ve evcil hayvan ürünleri olduğunu dile getiren Kantarcı, şu bilgileri verdi:

"Otomobil, motosiklet ve aksesuarları, ofis-kırtasiye, anne-bebek, süpermarket, ev-dekorasyon, beyaz eşya-küçük ev aletleri ile kozmetik ve kişisel bakım kategorilerinde de alışveriş önemli miktarda artış gösterdi. E-ticaret artık tüketici için bir alternatif değil, alışverişin gerçek anlamda bir parçası, entegre bir kanal. E-ticaret, ilk yıllarında olduğu gibi tüketicinin sadece ucuz bir şeyler varsa almak istediği bir seçenek olmanın ötesine geçti.

İnsanlar birkaç yıl öncesinde olduğu gibi ucuz diye eski sezonlara ait ürünlere ciddi bir rağbet göstermiyor, kalite beklentisi de arttı. Gelişmiş ülkelere göre Türkiye'de internetten alışveriş yapma sebepleri arasında uygun fiyat hala en çok öne çıkan özellik olsa da kullanıcı yavaş yavaş kolaylığı da fark etmeye başladı. İlk alışverişte fiyat, ikinci alışverişten sonra ise rahatlık ve kolaylık gerekçe oluyor. O nedenle internetten ilk kez alışveriş yapan tüketiciye iyi bir tecrübe yaşatmak çok önemli. Kişiselleştirilmiş iletişim, kullanıcı kolaylığı sağlayan özellikler, aradığı her şeyi kolayca bulmak tüketici için önemli."



- "E-ticaret büyümesini tam gaz sürdürecek"



GittiGidiyor’da e-ticaretin kolaylığından ve nitelikli hizmet kalitesinden faydalanmayı tercih eden ebeveynlerin, bebeklerinin veya çocuklarının ihtiyaçları ile ilgili toplu alışverişler yaptıklarına dikkati çeken Kantarcı, müşterilerinin 2017'de yaptıkları alışverişlerde ebeveynlerin tek alışverişte ortalama üçer adet bebek maması, önlük ve tulum satın aldığını söyledi.

Öget Kantarcı, yapı-market ve kırtasiye kategorilerinin de ürünlerin sepete bol bol atıldığı kategoriler olduğunu belirterek, kullanıcıların tek alışverişte beşer adet ampul, pil, kapı kilidi alırken defter, defter kabı ve kalem ucunda bu sayının yedişer adede çıktığını anlattı.

Tüketicilerin aynı zamanda ürünleri ayrıntılı şekilde incelemek, karşılaştırma yapmak ve kullanıcı yorumlarını değerlendirmek için de e-ticareti tercih ettiğine dikkati çeken Kantarcı, değişen koşullara ayak uydurabilen, bu beklentileri fark edip ona göre konumlanabilen şirketlerle e-ticaretin büyümesinin tam gaz süreceğini dile getirdi.



-"Karta onayın e ticaretin işlem hacmine etkisi süreklilik arz etmez"



Öget Kantarcı, 31 Ocak'ta sona eren kart sahiplerinin internetten alışveriş ve ödeme yapabilmek için onay süresinin bitiminin e-ticarete etkilerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başlangıç aşamasında uygulamanın internetten yapılan işlem hacmine belli bir etkisi olabilir. Ancak bunun süreklilik arz etmeyeceğini öngörüyoruz. Aslında, internetten düzenli olarak alışveriş yapanlar zaten kartlarını kullanıma açtırarak alışverişlerini sürdürecektir.

Potansiyel tüketici kitlesine ulaşmak açısından ise sektör için bir risk oluştuğunu yadsıyamayız. İnternetten yalnız bir kez alışveriş yapmış olanlar ve hiç alışveriş yapmamış olanlar, yani e-ticaret kullanımını henüz alışkanlık edinmeyenler için kartların kullanıma kapanması bir bariyer olabilir. Bu durumda yine de sektörün daralmasından ziyade bir süre için gelişim alanının daralmasından bahsedebiliriz. Elbette sektör temsilcileri olarak bizler doğru tonda ve sıklıkta iletişim kurup tüketicilere e-ticaretin avantajlarını anlatmaya devam edeceğiz."



- "Türkiye'de e-ticaretin gelişme potansiyeli oldukça yüksek"



Öget Kantarcı, Türkiye'de e-ticaretin gelişme potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, pazar yerlerinin yalnız Türkiye'de değil, küresel anlamda e-ticaretin en çok dikkat çeken iş modelleri arasında bulunduğunu, bu sayede küçük işletmelerin de yeni pazarlara açılabildiğini, hem ekonominin hem de e-ticaretin büyümesine katkı sağladığını anlattı.

"Sektör nasıl olsa büyüyor." mantığıyla yaklaşıp geliştirilmesi gereken tarafların görmezden gelinmemesi gerektiğine işaret eden Kantarcı, şunları söyledi:

"Gelecek yıllarda sektörün sağlıklı büyümesini devam ettirebilmek için kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmek birinci öncelik olmalı. Bu noktada, özellikle lojistik tarafında hizmet veren çözüm ortaklarımızın tüketicinin değişen ihtiyaçları ve beklentilerine uygun olarak daha gelişmiş hizmetler sunarak sektörü desteklemesi önem arz ediyor. E-ticaret şirketlerinin de tüketiciyi dinlemesi, beklentilerine cevap verecek ve onların hayatını kolaylaştıracak ürünler geliştirmeye devam etmesi gerekiyor. GittiGidiyor'un hayata geçirdiği abonelik sistemi ve Kazananlar Kulübü projeleri tamamen bu beklentilere yönelik örnekler. 2018'de de tüketiciyi dinleyip beklentilerine cevap veren projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Değişen koşullara ayak uydurabilen, bu beklentileri fark edip ona göre konumlanabilen şirketlerle e-ticaretin büyümesini tam gaz sürdüreceğini düşünüyoruz. Türkiye'de e-ticaretin geliştirilmesindeki önemli noktalardan biri de KOBİ'lerin bu ekosistem içerisine dahil olmasından geçiyor. KOBİ'lerin e-ticarete dahil olması ekonomimiz açısından büyük önem taşıyor. 2017'de hayata geçirdiğimiz 'Geleceğim E-Ticaret' projesiyle 5 ayda 584 KOBİ'nin e-ticarete kazandırılmasını sağladık. Bu vizyonumuz 2018 yılı içerisinde de devam edecek."



- "Türkiye'de e-ticaret ekosistemi güçlü bir gelişme sürecinde"



Kantarcı, "46,2 milyon internet kullanıcısı ve yüzde 58'lik internet penetrasyonu ile Türkiye, e-ticaret için dikkat çekici bir potansiyel barındırıyor. Dolayısıyla küresel oyuncuların Türkiye pazarına yönelmesi şaşırtıcı bir gelişme olmayacaktır. Bu durum, sektörün ülkemizde ne kadar güçlü bir gelecek vadettiğinin de kanıtı." dedi.

Türkiye'de perakende e-ticaret hacminin 2013-2016 yılları arasında ortalama yüzde 34 büyüdüğünü anımsatan Kantarcı, internetten yapılan kartlı ödeme tutarına bakıldığında, son dönemde yıllık yaklaşık yüzde 30'luk artışın söz konusu olduğunu söyledi.

Kantarcı, "Bu oranlar, Türkiye'de e-ticaret ekosisteminin ne kadar güçlü bir gelişme sürecinde olduğunun en önemli göstergeleri olarak dikkat çekiyor. 2017'de de ülkedeki genel trendlerin ne olduğundan bağımsız olarak, e-ticaret sektörünün büyüme ivmesini sürdürdüğünü söylemek mümkün. Kesin rakamlar henüz açıklanmış değil ancak sektörün 2017'yi yüzde 25-30 civarında büyümeyle kapattığını tahmin ediyoruz. 2018’de de benzer oranlarda bir büyüme öngörüyoruz. Dolayısıyla sektörel anlamda 2017 ülkemiz açısından gayet olumlu geçti diyebilirim." şeklinde konuştu.









