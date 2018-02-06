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"e-Ticaret, Türkiye ekonomisini ileriye itecek"

- Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Ekmekçi: - "Yüzde 35 büyüyen e-ticaret sektörü, Türkiye ekonomisini ileriye itecek bir güç olacaktır" - "Tüketicilerin 7 gün 24 saat en güvenli şekilde alışveriş yapmalarını sağlayacağız"

ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, yılda yüzde 35 büyüyen e-ticaret sektörünün Türkiye ekonomisini ileriye itecek güç olacağını söyledi.

Aynı zamanda Hepsiburada Ticari Grup Başkanı da olan Ekmekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki e-ticaretin dünyadaki ortalama rakamlara göre henüz işin başında olduğunu belirterek, bunun da çok büyük bir potansiyeli ortaya koyduğunu ifade etti.

e-Ticaretin toplam perakende içindeki payının, dünya ortalamasının yüzde 10-12'ler seviyesinde, Türkiye'de ise yüzde 3,5 seviyelerinde olduğunu vurgulayan Ekmekçi, "e-Ticarette çok hızlı bir büyüme hızı yakalayabiliriz. Bu aynı zamanda Türk tüketicilerine, KOBİ'lerin ve bizim doğru ürünleri çok daha hızlı ulaştırmak için çok daha fazla çalışmamız demek anlamına geliyor." dedi.

- "e-Ticaret yılda yüzde 35 büyüyor"

Ekmekçi, Başbakan Binali Yıldırım'ın e-ticaret için 2023'de 350 milyar lira hedefi koymasının sektöre büyük önem verildiğinin göstergesi olduğunu dile getirdi.

e-Ticaret sektörünün senede yüzde 35 büyüdüğüne işaret eden Ekmekçi, "Dünya ekonomisinin üzerinde büyüme oranına sahip Türkiye ekonomisi yüzde 6 büyüyor. Yüzde 35 büyüyen e-ticaret sektörü, Türkiye ekonomisini ileriye itecek bir güç olacaktır. 81 ilden 81 ile ticaret yapılmasını sağlayarak da ekonomiyi ciddi bir şekilde canlandıracaktır." diye konuştu.

- 7 gün 24 saat güvenli alışveriş

Hepsiburada olarak tüketicilere istedikleri zamanda istedikleri yerde ürünü en hızlı şekilde ulaştırmak için altyapıya yatırım yaptıklarını vurgulayan Ekmekçi, ürünleri merkezi depolardan yollamak yerine en yakın yerden tedarik etmeye çalıştıklarını anlattı.

Ekmekçi, servis ağlarını değiştirmeyi planladıklarını da aktararak, "Tüketicilerin 7 gün 24 saat en güvenli şekilde alışveriş yapmalarını sağlayacağız." dedi.

Mağazalarda olan ürünleri müşterilere nasıl daha hızlı ulaştırabileceklerinin yollarını aradıklarını ifade eden Ekmekçi, var olan perakendeyi dijitalleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

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