e-ticaret yapmak isteyen KOBİ'lere koruma kalkanı

Tüm dünyayı etkisi altına alarak süregelen alışkanlıkları değiştirmeye devam eden COVID-19, e-ticaret süreçlerini de yakından etkiliyor. Öyle ki ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bir araştırma, online satışların %31 oranında arttığını raporluyor. Online satışlardaki böylesine artış bu sürece dahil olmayı isteyen KOBİ’lerin de dikkatini çekerken müşteri, çalışan ve iş ortaklarının online kanallardaki güvenliğini korumak KOBİ’ler için önemli bir adım haline geliyor. Özellikle e-ticaret siteleri kullanımındaki artışın, siber saldırılar için mükemmel bir fırsat olduğuna dikkat çeken WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez’e göre, işini e-ticarete taşımak isteyen KOBİ’lerin siber güvenliklerini korumaları için uygulamaları gereken 5 adım bulunuyor.

1. Güçlü kimlik doğrulama yöntemleri kullanın. Online güvenliğiniz için sağlam parolalar tercih etmeye ek olarak çok faktörlü kimlik doğrulama teknolojileri kullanmak, güvenlik için temel noktalardan biridir. Çok faktörlü kimlik doğrulama teknolojisi, hesaplarınıza erişmeye çalışan siber saldırganları belirleyerek avantaj sahibi olmanızı sağlar.

2. Uygulamalarınızı güncel tutun. Birçok şirket online uygulamalarını güncel tutma konusunda zorlansa da güncellemeleri yapmamak, online işletmenizi tarayıcı istismarı gibi kötü niyetli saldırılara karşı savunmasız bırakabilir. Tarayıcılar, işletmelere güncellemeler hakkında uyarı gönderirken otomatik güncelleme yapmalarına da izin veriyor. Bununla birlikte, web uygulamalarınızın ve yönetim yazılımının güncel olduğundan emin olmak için düzenli aralıklarla kontrol etmek olası problemlere karşı önlem almak için faydalı olacaktır.

3. Web uygulamalarınızı izole edin. Online uygulamaların, veri tabanı veya iş istasyonları ile aynı ağ üzerinde çalışmaması gerekmektedir. Herhangi bir ihlalle karşılaşmamanın ve güvenliği artırmanın en önemli adımlarından biri de web uygulamalarınızı ağın geri kalanından ayırmaktır.

4. Ağ saldırılarını önleyin. Günümüzde işletmelerin karşılaştığı ihlallerin çoğu, siteler arası komut dosyası çalıştırma saldırıları gibi ağ saldırılarından kaynaklanmaktadır. Web uygulamalarınıza yönelik bu tür saldırıları önlemek için temel antivirüs uygulamalarından ziyade kötü amaçlı yazılımları yakalamaya çalışan ve daha gelişmiş özelliklere sahip ağ tabanlı bir antivirüs hizmeti uygulamak gerekiyor.

5. Web uygulamalarınızı düzenli olarak izleyin. Çoğu web uygulaması site içi yapılan etkinlikleri kaydetmeye izin vermektedir. Web uygulamalarını izlemek, uygulamalarda meydana gelen değişiklikleri gözlemlemek ve olası hazarı azaltmak için hızlı bir şekilde yanıt vermeye yardımcı olacaktır. Uygulama içi günlük kayıtlarını tutun ve bu kayıtları raporlayın. Böylelikle bir hasar meydana geldiğinde nedenini belirlemeniz kolaylaşacaktır.