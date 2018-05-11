e-ticarete Anneler Günü dopingi - Anneler Günü dolayısıyla online alışveriş sitelerinden yapılan alışverişlerde sepet tutarı ortalama 200 lira olurken, teknolojik ürünlerde anneler için en fazla akıllı telefon tercih edildi - Anneler Günü alışverişlerinde takı ve ayakkabı ipi göğüslerken, küçük ev aletleri, parfüm, kozmetik ve giyim de öne çıkan diğer kategoriler oldu

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Anneler Günü dolayısıyla online alışveriş sitelerinden yapılan alışverişlerde sepet tutarı ortalama 200 lira olurken, tüketiciler, teknolojik ürünlerde anneleri için en fazla akıllı telefonları tercih etti.

Yaklaşan Anneler Günü dolayısıyla perakende sektöründe yaşanan hareketlilik online alışveriş sitelerine de yansıyor. Dönemsel artışların yaşandığı e-ticaret sektöründe takı ve ayakkabı ipi göğüslerken, küçük ev aletleri, parfüm, kozmetik ve giyim de öne çıkan diğer kategoriler oldu.

Teknolojik ürün tercih edenlerin çoğu akıllı telefonlara yönelirken, akıllı saat satışlarında da geçen yıllara göre artış yaşandı.

n11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Anneler Günü'nün en çok hareketlilik yaşanan özel günler arasında yer aldığını belirterek, başta takı, kozmetik, giyim, aksesuar ve küçük ev aletleri olmak üzere birçok kategoride 1-14 Mayıs'ta dönemsel artış yaşandığını kaydetti.

Koçak, satış yüzdesindeki artış incelendiğinde, takı kategorisinin 2018'deki talebi göğüslediğini ifade ederek, bu dönemde altın takılarda yüzde 221, pırlanta takılarda yüzde 192, 22 ayar bileziklerde yüzde 117 ve gümüş takılarda yüzde 94 artış gözlemlediklerini bildirdi.

Takı-altın kategorisinin ardından ev eşyasına olan ilginin bu yıl da devam ettiğini belirten Koçak, ütüde yüzde 73, elektrikli mutfak aletlerinde yüzde 58, mutfak ürünlerinde yüzde 54, beyaz eşya setlerinde yüzde 52 ve elektrikli süpürge ürün gruplarında yüzde 51'lik artış olduğunu söyledi.

Parfüm kategorisinde yüzde 23 artış olduğunu kaydeden Koçak, "Bunu parfümün hala annelere alınacak klasik ve güvenli hediye olmasına bağlıyoruz." dedi.

Anneler Günü alışverişinde kadınların kozmetik ve aksesuar ürünlerine ilgi gösterdiğini, erkeklerin ise çanta, cüzdan ve elektrikli ev aletlerine yöneldiğini ifade eden Koçak, bölgesel olarak bakıldığında da Anneler Günü'nde İstanbul, Ankara ve İzmir'in alışveriş yoğunluklarında ilk 3 kenti oluşturduğunu vurguladı.

Koçak, 1-14 Mayıs'ta ortalama sepet tutarının 196 lira olarak ön plana çıktığını, annelere ayrılan bütçenin ortalama bu rakamlarda seyrettiğini söyledi.



- "Teknolojide akıllı telefon yine başı çekti"



Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan da Anneler Günü'nün, satışlarda en fazla hareketlenme yaşanan özel günlerin başında geldiğine dikkati çekerek, anneler için hediye alma ritüelinin daha planlı olduğunu ifade etti.

Annelere teknoloji hediye etmek için yapılan harcamaların da artmaya devam ettiğini belirten Gürcan, şunları kaydetti:

"Anneler Günü hareketliliği bir önceki hafta sonundan itibaren başladı. Teknosa.com'daki aramalarda en fazla kahve makinesi ürünü ön plana çıkarken, kahve makinesini blender, elektrik süpürgesi ve saç düzleştiricisi gibi ürünler takip ediyor. Anneler Günü'ne özel ürün seçenekleri sunan markalar yüzde 50'yi aşan aranma trendine ulaşıyor.

Şu ana dek satışlarda akıllı telefonun yine başı çektiğini söyleyebiliriz. Özellikle fotoğraf çekme fonksiyonu geliştirilmiş, ekran kalitesi, hafıza ve batarya gücü gibi kritik özellikleri ile ön plana çıkan modeller tercih ediliyor. Bu dönemde akıllı saat satışlarında da yukarı doğru bir ivme var. Akıllı saatler, sağlığına dikkat eden, spor yapan ve akıllı telefonlarında bulunan uygulamalara daha hızlı erişmek isteyen anneler için güzel bir hediye alternatifi olarak talep görüyor."

Gürcan, geçmiş yıllara göre en büyük farkın, kişisel bakım ürünlerine olan talebin her geçen gün yükselmesi olduğunu, özellikle Batı bölgelerinde bu trendin daha net gözlemlendiğini ifade etti.

Anadolu'da ise küçük ev aletleri, gıda hazırlama, kahve makinesi ve elektrik süpürgesi gibi ürünlere eğilimin daha fazla olduğunu belirten Gürcan, "Teknosa olarak, Anneler Günü ve bahar kampanyalarımız çerçevesinde, notebook'dan aksesuara, TV'den kişisel bakım ürünlerine kadar birçok üründe özel fırsatlar sunuyoruz. Bu yıl Anneler Günü döneminde geçen yıla göre satışlarda ortalama yüzde 20'lere varan artış bekliyoruz." şeklinde konuştu.



- "Bu yıl çocuklar annelerine en çok elbise aldı"



GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin ise bu yıl GittiGidiyor'da toplam ciroda 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 46 artış yaşandığını ifade ederek, "Küçük ev aletleri, telefon, parfüm, kişisel bakım ürünleri, ev dekorasyon ve giyim ürünleri, Anneler Günü döneminde satışını yüksek oranda artıran ürünler arasında bulunuyor. Anneler Günü için harcama tutarları kategori bazında farklılıklar gösterse de ortalamada 200 liranın harcandığını ifade edebiliriz." dedi.



Morhipo.com'dan yapılan açıklamaya göre, 2018'deki Anneler Günü alışverişleri geçen yıla oranla önemli artış gösterdi. 6 Nisan-8 Mayıs'ta yapılan alışveriş verilerine bakıldığında, geçen yıla göre yüzde 30 daha fazla ürün satılırken, sipariş sayısında da yine yüzde 30 artış kaydedildi.

Satışlardaki artışlar, toplam ciroya yüzde 40 olarak yansırken, bu yıl çocuklar annelerine en çok elbise aldı. Söz konusu dönemde elbise satışlarında yüzde 57 artış yaşanırken, elbiseyi yüzde 47 artışla bluz, yüzde 36 ile ise sneakers ayakkabılar takip etti.

Bu yıl en fazla alışverişi Marmara Bölgesi yaptı. Erkeklerin kadın kategorisinden yaptığı alışverişler toplam alışverişlerinin yüzde 15'ini oluşturdu. Hediye seçiminde bu yıl genç annelere çocuk kategorisinden de hediyeler alındı. Çocuk kategorisindeki artış yüzde 46 olurken, ciro bazında değerlendirildiğinde bu yıl aksesuar ve ayakkabıda yüzde 187, kozmetikte yüzde 42, ev ve yaşam kategorisinde yüzde 41, iç giyim ve plaj ürünlerinde ise yüzde 42 artış kaydedildi.

Morhipo.com verilerine göre de 2018 yılında anneler için yapılan harcama ortalama 180 lira oldu.